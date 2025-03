2025 Toyota Camry Review: Eine kleine Elektrifizierung reicht aus langer Zeit

Irgendwo in seinen über zwei Jahrzehnten des Rekordverkaufs setzte der Toyota Camry die Definition für das, was wir von einer Massenmarktlimousine erwarten. Mit einem unerbittlichen Fokus, der die Marke des Autoherstellers wohl verkörpert, meidet der erschwingliche viertürige viertürige etwas so Spielerei wie „Fahrerregung“ zugunsten dessen, was Toyota glaubt, dass die Fahrer tatsächlich brauchen und dafür bezahlen werden.

Mit dem 2025 Camry glaubt Toyota offenbar, dass die verdünnte Liste einen Hybridmotor enthält.

Die Limousine der neunten Generation von 28.700 US-Dollar (plus 1.095 US-Dollar) kombiniert die Plattform-und einen Großteil der Karosserie-seines Vorgängers mit der „Hammerhead“-Ästhetik, die wir auf dem neuesten Prius und Crown Signia gesehen haben. Beim Rückstand sind die nur Gasmotoren, einschließlich des alten V6, und die nervigen Entscheidungskäufer zwischen Hybrid oder AWD mussten.

Es ist eine gut aussehende Limousine, bei der die neue Scheinwerferbehandlung hier gut funktioniert. Wie wir bereits gesehen haben, teilt Toyota den Trimm-Walk in Two: Le und Xle ein wenig konservativer; SE und XSE ein wenig sportlicher. Wir sprechen hier mit kleinem Grad, Geist. 16-Zoll-Räder sind Standard für die billigste Trim, die schnell gegen 18- oder 19-Zoll-Versionen auf teureren Modellen ausgetauscht werden. Der 15,1 Cu-FT-Kofferraum hat eine anständige Größe und erweitert sich durch Ablegen der geteilten hinteren Bank.