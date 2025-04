2025 Subaru Wrx TS Bewertung: Vergessen Sie, was der Abzeichen sagt, es ist das echte Geschäft

Subarus Vermächtnis kann ein Segen und ein Fluch sein. Schließlich ist für eine bestimmte Generation von Autoenthusiasten keine andere Marke so eng mit der Seitwärtsführung mit Geschwindigkeit und einem dazugehörigen Fantail aus Kies verbunden. Kein Wunder also, dass die Enthüllung des 2025 WRX Ts viele Vergleiche mit Rallye -Rennfahrern von alten brachte – ganz zu schweigen von Kritikpunkten, die Subaru vergessen hatte, was es so besonders gemacht hat.

Auf das Risiko, blasphemisch zu klingen, war ich nie ein großer Rallye -Fan. Ich bin nicht wirklich besorgt, ob der WRX TS ein würdiger Nachkomme von ikonischen Subaru-Rennwagen ist, sondern auch, wie es mit dem modernen „erreichbaren, aber immer noch praktischen“ Optionen wie der GR corolla und dem Civic Typ R mit seinem rund 45.000-Dollar-Aufkleber ist, das genau die Konkurrenz ist, die Subarus Sedan übernimmt.

Es gibt keinen riesigen Flügel und keinen empörenden Bodykit. Die 19-Zoll-Satingrau-Leichtmetallräder sind gutaussehend, aber relativ subtil, ebenso wie die neue galaxy lila Perlenfarbe; Nur der Goldschimmer aus den Standard -Brembo -Bremsen und das rote WRX -Abzeichen fangen die Aufmerksamkeit auf. Mit Subarus kräftiger Anwendung der schwarzen Verkleidung um die vordere und hintere Bräuche und die Radkästen sieht die Limousine ein bisschen wie ein Crossover aus, der geschmolzen ist.