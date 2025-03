2025 Subaru Forester Bewertung: eher derselben, aber ein bisschen besser

Ah, ja, der Subaru Forester ist ein Auto, das Sie in Großbritannien noch kaufen können. Wenn Sie dies aus den USA lesen, fragen Sie sich wahrscheinlich, warum diese Aussage sogar gemacht wird, da sie in den USA, aber hier auf unserer kleinen Insel, eine Schurkenwahl ist.

Da Subaru hier aufgehört hat, Dinge mit großen Spoilern und fetten Auspuffanlagen zu verkaufen, ist es aus dem Mainstream -Bewusstsein gefallen. In einem Kontext verkaufte die Marke als Ganzes bis 2024 2419 Autos in Großbritannien-während das meistverkaufte Autos in Großbritannien, das Ford Puma, 48.340 stellte.

Dennoch macht sich Subaru nicht zu sehr Sorgen. Die kleine verbleibende Präsenz in Großbritannien ist eine von der Markentreue angeheizt, von den Art von Menschen, die in den 90er Jahren einen Förster gekauft haben, weil sie ihren Händler mögen und seitdem immer nur Forsters hatten.

Wir könnten also hier sitzen und 800 Wörter ausgeben, um den neuen Subaru-Forester mit dem Mazda CX-5, dem Kia Sportage und dem Audi Q3 oder Volvo XC60 zu vergleichen, wenn wir uns mit der Startpräsentation von Subaru UK durchsetzen. Wirklich, der größte Wettbewerb um den Subaru -Forester ist das Auto, das es ersetzt.

Der Hauptgrund, warum wahrscheinlich jemand in Betracht ziehen wird, den Wechsel zu einem neuen Förster zu wechseln, ist, dass sein alter einen jährlichen Service in Anspruch genommen wird. Sie haben die Zeit, eine Testfahrt zu machen. Warum also nicht? Jetzt, da die Rente in der Rente ist, ist es vielleicht Zeit für ein bisschen Upgrade.

Allein diese Mentalität rechtfertigt diesen neuen Forester, der mehr evolutionärer Schritt nach vorne bietet als einen revolutionären.

Mechanisch bleibt viel gleich. Es bleibt auf derselben Plattform, wenn auch mit einigen geringfügigen Verbesserungen – eine Zunahme von Spotschweißungen, strukturelleren Klebstoff und strengere Aufhängungs -Montagepunkte. Subaru erzählt uns, dass all diese Dinge zu einer Zunahme der Torsionssteifigkeit um 10 Prozent beitragen, nicht dass Käufer so sehr dadurch als Zahl darum kümmern werden.

Es überträgt eine entwickelte Version des gleichen 2,0-Liter-Boxers auch. Es ist immer noch natürlich abgesaugt, aber mit ’24 Verbesserungen ‚. Die Stromversorgung beträgt 134 PS, was aufgrund von Emissionsvorschriften tatsächlich geringer ist als zuvor, während das Drehmoment bei 134 lb ft vom Motor und gelegentlich 14 Pfund Ft -Boost eines Elektromotors liegt.

Das wird immer noch durch ein CVT zu allen vier Rädern gefahren, und ein Blatt Papier sagt Ihnen, dass 0-62 Meilen pro Stunde in 12,2 Sekunden geknackt werden kann. Ja, es fühlt sich so langsam an – nur das aus dem Weg zu räumen.

Im Inneren gibt es einen neuen 11,6-Zoll-Infotainment-Bildschirm, der das doppelt gestapelte Setup aus dem alten Auto ersetzt. Es ist immer noch ein bisschen müll, aber subjektiv besser als das System, das es ersetzt – und zumindest standardmäßig mit Android Auto und Apple Carplay geliefert. Stoffsitze sind serienmäßig, aber eine Top-Spec-Tournee macht diese Leder.

Erträgt all dies zusammen einen besseren Subaru -Forester? Kurz gesagt, ja.

Lange ist es immer noch nicht so gut wie ein Mazda CX-5 oder ein Kia Sportage. Ich denke, es ist unglaublich ehrgeizig von Subaru zu berücksichtigen, dass jeder, der nach einem Audi Q3 oder Volvo XC60 sucht, sogar über einen nachdenken würde.

Das Innenraum ist immer noch voller hartlerniger Kunststoffe und fühlt sich ein bisschen billig an. Es ist nicht so schön zu fahren wie die Mazda, es ist nicht so stilvoll wie der KIA, und der Kraftstoffverbrauch ist vergleichsweise schlecht – viel Glück, auch 30 MPG in der Landspur, die die meisten Forsträder fahren. Nehmen Sie es auf eine Autobahn und es ist ziemlich unraffiniert, obwohl Sie den Vorteil eines adaptiven Tempomats für die Standardanpassung haben.

Dennoch spielte Subaru mit seinem Start in Großbritannien einen Master -Schlaganfall, und es ist nicht etwas, was viele Hersteller tun. Sie brachten das alte Auto.

Wenn Sie sie nach hinten fahren, können Sie erkennen, dass es eher gleich ist, aber in jeder Hinsicht nur ein bisschen besser. Im Vergleich zu dem Auto, das es ersetzt, fährt es bequemer, es ist leiser, es geht ein bisschen schöner.

Der Innenraum fühlt sich ein bisschen nach vorne an und seltsamerweise ist es einfacher, es zu sehen. Der Kofferraum ist ungefähr so ​​groß, so dass der Hund glücklich sein wird und immer noch viel auf den Rücksitzen, so dass auch die Enkelkinder sein werden.

Ja, es ist langsam, aber in Wirklichkeit kein langsamer als der alte. Es ist sogar ein bisschen effizienter, obwohl das nicht viel sagt.

Wirklich, für die überwiegende Mehrheit der Menschen, die einen neuen Subaru -Forester in Betracht ziehen werden – die Menschen, die derzeit einen alten Subaru -Forester besitzen – ist es ein besseres Auto. Wenn Sie nur das wollen und ein Händler, von dem Sie drei Jahrzehnte lang Autos gekauft haben, reicht das wahrscheinlich aus, um es zu berücksichtigen.

Wenn Sie dies tun, werden Sie sich mit mindestens 38.995 € trennen. Das ist im Vergleich zu Konkurrenten ein bisschen druckvoll, aber es ist erwähnenswert, dass Sie keine vergleichbare Größe 4×4 für billiger erhalten-für die Käufer von Land-und die Version von Bells-and-Whistles-Versionen für den Land entscheidend ist. Dadurch werden Sie erwärmte Vorder- und Rücksitze, ein Schiebendach, die von uns erwähnte Lederbezüge und eine elektrische Heckklappe auf einem bereits großzügigen Standardangebot.

Also ja, der Subaru -Forester ist eher der gleiche, aber nur ein bisschen besser. Ehrlich gesagt wird das für die meisten ausreichen.