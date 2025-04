2025 Renault 5 Rezension: Einfach brillant

Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass die Ankunft des neuen Renault 5 etwas ist, das wir mit einiger Begeisterung erwarten. Die Bewertungen aus der breiteren Automobilwelt leuchten so weit, dass sich der EV den Titel des europäischen Autos des Jahres gelandet hat.

Kombinieren Sie das mit der Tatsache, dass wir uns von seiner leistungsorientierten Stablemate, dem Alpen A290, ziemlich verliebt gingen, und wir hatten allen Grund zu der Annahme, dass wir nicht enttäuscht wären, wenn unsere Zeit endlich mit dem Renault 5 kam. Und diese Zeit ist jetzt.

Zusamenfassend? Ja, es ist gut. Sehr, sehr gut.

Wenn Sie ein Autohersteller sind, der ein altes Modell als Elektroauto wiederbelebt, sollte der Renault 5 als Blaupause für alle dienen. Es ist das richtige Gleichgewicht, die 5 modern aussehen zu lassen, doch mit genügend Nicken, um zurück zu dem, was davor kam. Es ist ernsthaft cool anzusehen. Als persönlicher Fan von Chintzy-Bits auch Bonuspunkte für den Batterie-Batterie-Indikator.

Im Gegensatz dazu versucht der Innenraum nicht, etwas zu replizieren, was zuvor kam – obwohl das wahrscheinlich eine gute Sache ist. Über einige vertikale Nähte und ein Etikett in den Kartentaschen auf der Rückseite der Vordersitze hinaus finden Sie nicht viel in den Wege der Ostereier, die dem ursprünglichen R5 nicken.

Stattdessen erhalten Sie ein modernes Gefühle, schauen und ergonomisch vernünftiges Kabinenlayout. Build und materielle Qualität sind auf der ganzen Linie ziemlich beeindruckend, und es gibt sogar physische Tasten, um das Klima zu steuern. Dies ist, wie Sie vielleicht mit der Begeisterung vermutet haben, eine sehr willkommene Sache im Jahr 2025.

Alle Versionen des Renault 5 enthalten seriös ein 10-Zoll-Infotainment-Display, das die Google-entwickelte Software ausführt. Dies haben wir bereits in einigen anderen Renault-Modellen gesehen, die im Megane E-Tech debütieren, und liefert nur weitere Beweise dafür, dass die Automobilhersteller die Software den Technologieunternehmen überlassen sollten.

Es läuft Buttery-Smooth, verwendet integrierte Google Maps anstelle einer anderen Navigation (perfekt) und kann Ihr Telefon dennoch für Android Auto und Apple CarPlay anschließen. Was willst du mehr? Nun, vielleicht um ‚Reno‘, den Avatar des Autos, in den virtuellen Behälter zu bringen, wenn er zu jedem Zeitpunkt auftauchen wird, wenn es denkt, dass Sie „Renault“ gesagt haben. Nicht großartig, wenn Sie einen Rumpfakzent haben und „Neeeerrr“ in einem fehlgeschlagenen Stück schreien müssen, damit es verschwinden kann.

Im Allgemeinen freuen Sie sich also vorne, obwohl Ihre hinteren Passagiere möglicherweise ein paar Griffe bei sich haben. Der Raum im Rücken ist, gelinde gesagt, eng, und jeder, der über der Größe eines durchschnittlichen 10-Jährigen liegt, muss möglicherweise (oder angenehm, abhängig von seiner Meinung über Sie) die Knie in Ihren Rücken graben.

In der Verteidigung des R5 wird es eine ähnliche Geschichte in den Rivalen sein, und es gibt zumindest eine Reihe von Hintertüren, um ein und herauszukommen, ein wenig einfacher zu machen, aber es lohnt sich, berücksichtigt zu werden. Oh, und obwohl der Startraum bei 326 Litern anständig ist, haben Sie eine große Lastlippe, die Sie überwinden können, und Sie müssen dort Ihre Ladungskabel behalten – es gibt keine Frunk.

Apropos Aufladen, die Renault 5 hat eine Auswahl von zwei Akkuspackungen – 40 kWh oder 52 kWh – beide unterstützende Raten von 100 kW auf DC. Angesichts der relativ geringen Kapazität der Zellen ist das nicht schrecklich, aber es wäre schön gewesen, diejenigen zu sehen, die für die Zukunftsdicht des Autos erhöht wurden, wenn schnellere Raten zum Standard werden.

Unser 52 kWh ausgestattetes Testauto kehrte über einen Tag gemischter Routenprüfung von 3,5 mi/kWh zurück und entsprach 182 Meilen von einer Ladung. Renault zitiert 250 Meilen, aber Sie sollten diese Figur Eclipse 200 sehen, wenn Sie die meiste Zeit in der Stadt verbringen, da der R5 hauptsächlich auf kurvigen Nebenstraßen ausgelegt ist.

Es ist nicht überraschend, dass in der Stadt, in der sie fährt. Es fühlt sich kompakt und flink an, die Lenkung ist leicht, aber nicht schrecklich und mit einem Wendekreis von nur 10,3 Metern können Sie es fast auf einer Münze von fünf Pence drehen.

Die Sichtweite aus dem Rücken ist nicht besonders gut, aber es ist in Ordnung von vorne und Seiten, und Sie erhalten eine Umkehrkamera, um sie in Räume zu bringen.

Die Fahrqualität ist im Allgemeinen ziemlich gut, obwohl Sie den seltsamen Klopfen in der Straße mit diesen 18-Zoll-Rädern feststellen werden. Eine kleinere Option für uns wäre eine willkommene Wahl für uns, obwohl wir vermuten, dass sich die meisten Menschen nicht um sie kümmern würden.

Wenn die Dinge verdreht werden, ist der Renault 5 eine lustige kleine Sache. Sie können ein Gefühl für die Kopffreiheit zwischen ihm und dem ansprechenden Alpen A290 bekommen – die Lenkung ist nicht immens direkt und Sie bekommen ein seltsames Stück Körperrolle -, aber es macht ziemlich viel Spaß, wenn EVs gehen. Ein Mini bietet eine Berührung mehr Engagement, wenn dies ankommt und Sie nicht zu einem Alpine dehnen möchten.

Es ist nicht schnell, wie einige Elektrofahrzeuge, aber 148 BHP, wie bei diesem Testauto ist Pookey genug, um ein bisschen Spaß damit zu haben. Sie können sich für eine 118 -PS -Version entscheiden, aber wir würden uns auf die leistungsstärkere umschauen, wenn Sie es sich leisten können.

Zu diesem Thema beginnen die Preise bei 26.995 €, und das, was Sie wollen – das 148 PS -Auto – kosten zusätzliche 2.000 Pfund. Es geht um das Pari mit dem Mini, und es wird ein ziemlich steiler Sprung sein, sich bis zu einem A290 zu erstrecken.

Wenn Sie nicht wirklich die heiße Version haben müssen, sind wir nicht überzeugt, dass Sie sie brauchen. Der Renault 5 ist ein großartiges Schaufenster, wie EVs richtig gemacht werden können. Es ist einfach brillant.