2025 Mini Coopers Bewertung: Kleinwagen macht einen großen Spaß (mit einem großen Preis)

Wenn ein Auto so klein wie der Cooper S ist, würde man erwarten, dass der Preis dem entspricht? Du hast irgendwie Recht. Das Basismodell 2025 Mini Cooper (Nicht-S) startet bei 28.950 USD. Das ist nicht so billig wie sagen, ein Nissan Sentra, aber es geht darum, was Sie für ein doofes und sportliches kleines Auto erwarten können, das 2025 in Oxford, England, hergestellt wird. Fügen Sie die Konsonanten hinzu und Sie kosten 34.600 US -Dollar. Der Mini Cooper SI fuhr mit dem 1.700-Dollar-„ikonischen Trimm“, das ein Harmon-Kardon-Soundsystem, zusätzliche Fahrerhilfesysteme und eine Innenkamera hinzufügte. Das „Komfortpaket Plus“, das einen schlüssellosen Eintritt, Parken -Vorlagen und drahtloses Laden hinzufügt, ist enthalten. Die einzige zusätzliche Gebühr war eine Bestimmungsgebühr von 995 USD, und Sie landen bei 37.295 US -Dollar.

Es gibt bessere Möglichkeiten, um fast 40 Riesen beim Einkaufen für ein Auto auszugeben. Sie könnten eine beliebige Anzahl gebrauchter Muscle -Cars für einen halben Preis kaufen. Der Mini ist teuer für das, was es ist, und es gibt nicht dieser Tatsache zu entkommen. Der Cooper S war jedoch so lustig, dass es die Kosten für den Eintritt in die richtige Person (der über genügend verfügbares Einkommen verfügt) wert war.

Angesichts der Tatsache, dass ich meine Probleme mit dem Auto in einem einzigen Absatz zusammengefasst habe und der Rest meiner Zeit darauf lobt, ist klar, dass ich den Mini mag. Der Mini Cooper S war eines der lustigsten Autos, die ich seit einiger Zeit gefahren bin. „Fun“ könnte ein überstrapaziertes Wort sein (ich habe es in dieser Rezension bereits sechs Mal verwendet). Aber ich denke, es ist das beste Wort, um diesen charmanten kleinen Zwei-Türer zu beschreiben.