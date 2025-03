2025 Mazda CX-80 Rezension: Ein Rückfall in vielerlei Hinsicht, andere nicht

Es ist nichts Ungewöhnliches mit dem Start eines neuen SUV auf dem britischen Markt im Jahr 2025. Es ist etwas weniger gewöhnlich, dass dieser ein Siebensitzer ist, aber dennoch nicht umwerfend. Ein neuer SUV mit sieben Sitzplätzen? Treffen Sie den Mazda CX-80.

Ja, jedermanns Lieblingshersteller von winzigen Sportwagen und sehr angenehm, aber scheinbar ständig leicht veraltetes Pendlerverkehr hat sich in einem brandneuen SUV mit sieben Sitzplätzen umgewandelt.

Zugegeben, „brandneu“ erzählt keine ganze Geschichte. Der CX-80 basiert stark auf dem CX-60, wenn auch leicht gestreckt und mit zwei zusätzlichen Sitzen. Infolgedessen ist es im Großen und Ganzen mechanisch identisch-einschließlich seiner Motoreinstellung.

Das bedeutet, dass Sie es mit einem Sechszylinder-Dieselmotor haben können-nicht etwas, das Sie heutzutage für einen seiner Konkurrenten sagen können. Sie können Vier-Trottel-Ölbrenner in Skoda Kodiaq und Kia Sorento haben, obwohl Mazda Ihnen mitteilt, dass es Kunden von BMW und Volvo wünscht. Keiner von beiden bietet heutzutage direkt vergleichbare Diesel-Konkurrenten an.

Diejenigen, die auf dem Markt sind, bieten auch einfach nicht die gleiche Leistung wie die Mazda. Der 3,3-Liter-Klumpen erzeugt 251 PS und ein mächtiges Drehmoment von 406 Pfund Fuß, das über einen Achtgang-Drehmomentwandler automatisch an alle vier Räder geliefert wird.

Das wird je nach Statistikblatt 0-62 Meilen pro Stunde in 8,4 Sekunden entsenden, und wenn Sie sich bereits leicht bewegt, ist dies völlig glaubwürdig. Aber die Achillesferse des Pakets ist das Getriebe – es ist einfach zu zögernd, um auf Ihre Eingaben zu reagieren. Es kann eine echte Verzögerung zwischen einem oder zwei Sekunden zwischen dem Pflanzen Ihres Fußes und der Kiste des Box geben.

Ich weiß, was Sie denken: „Es ist ein Dieselfamilien -SUV, es muss nicht so reaktionsschnell sein“ und obwohl das wahr ist, verhält es sich im normalen Fahren weitgehend gleich. Es macht Verbindungen zu einer schwierigeren Aufgabe, als Sie wirklich hoffen würden, und in allem, als mit konstanter Geschwindigkeit zu sitzen, ist es mit seinen Veränderungen unentschlossen.

Eine Schande, als der Motor, mit dem er gepaart ist, ist absolut brillant. Unter Last ist das Grunzen des Diesels beeindruckend und bei einer Kreuzfahrt ist es seidig fröhlich. Erwarten Sie einen Kraftstoffverbrauch von 40 mpg bei gemischtem Fahren, was für etwas, das fast 2,2 Tonnen wiegt, ziemlich erfrischend ist, bevor Sie die Kinder und einen Hund hineinlegen.

Sie können die Getriebeprobleme umgehen, indem Sie stattdessen einen PHEV entscheiden, der die Probleme mit dem Einfüllen des Elektromotors lindert und entscheidend mit der Abschleppkapazität der Dieselversion mit 2500 kg bremst entspricht. Das ist etwas, das für die Wohnwagen wichtig sein wird, die diese Art von Autos in ihren Scharen kaufen.

Was Sie nicht ganz umgehen können, ist eine feste Fahrt. Es ist in Ordnung, wenn Sie mit der Geschwindigkeit auf Autobahnstrecken sind, aber Schlaglöcher in und um die Stadt oder auf Nebenstraßen zeigen die Mängel des CX-80S-Setups. Eine Schande, da es ziemlich ordentlich und für das Zeug in der Stadt in der Stadt ist, ist es ein Kinderspiel, mit dem man leben kann.

Wenn Sie die Familie mit einer kläglich langen Fahrt nach Cornwall nehmen, um eine Woche lang einen Tank Ihrer eigenen Fäkalien in ein Abflussloch zu deponieren und sie zu entspannen, wird es zumindest ein angenehmes Auto sein, viel Zeit damit zu verbringen. Der Innenraum ist brillant zusammengeschraubt, die Materialqualität ist beeindruckend und das Gesamtdesign ist sehr ansprechend.

Cream Leder wie in unserem Testauto wäre eine mutige Wahl als Familienauto, und ich bin mir nicht sicher, ob die hellen Holzeinsätze eingestellt sind, aber zum Glück können Sie sich für andere Kombinationen entscheiden. Ich würde vorschlagen.

Es gibt auch viele Tasten, was sich unglaublich nicht 2025 anfühlt. Das Infotainment -System wird auch weitgehend durch ein Drehzählgerät innerhalb der Mittelkonsole gesteuert, obwohl Sie den Touchscreen übernehmen und verwenden können.

Nicht, dass Sie es wirklich brauchen, da es intuitiv vom Zifferblatt funktioniert. Im Vergleich zu den IDrive -Systemen von BMW, den neuesten Google -Dingen von VW Group ist es Licht in Bezug auf Funktionen, aber es ist erfrischend einfach zu navigieren und zu verwenden. Außerdem unterstützt es drahtlose Android Auto und Apple CarPlay. Was brauchen Sie also mehr?

Es gibt viel Platz in der mittleren Reihe für Erwachsene, damit sich die Kinder nicht auf die Rückseite Ihrer Sitze treten sollten, und Sie können sich sogar für eine Version mit sechs Sitzplätzen mit einem begehbaren Innenraum entscheiden, der einen toten einfachen Zugang zur hinteren Reihe ermöglicht. Wir würden nicht vorschlagen, angstige Teenager lange dorthin zurückzubringen, da der Raum etwas eng ist, aber für die Kleinen in Ordnung sein sollte.

Es ist auch sehr gut geschätzt. € 49.670 bringt Sie in einen „Eintrag“ -Diesel-exklusiven Line, während eine vollständige Glocken-und-Whistles Takumi plus kürzlich schüchtern von mehr als 7000 € kostet-alles in Betracht ziehen, lohnt sich dieses Sprung für das zusätzliche Kit. Fügen Sie für einen vergleichbaren PHEV einen zusätzlichen € 2400ish hinzu.

Ein vergleichbarer Skoda Kodiaq wird ein paar großartiger billiger sein, aber Sie haben das Gefühl, dass Sie in der Qualität in der Mazda steigen, und er ist erschwinglicher als ein Volvo XC90.

In vielerlei Hinsicht ist der Mazda CX-80 ein erfrischender Rückfall in eine Zeit vor der EV-Herrschaft. Der Ansatz der alten Schule hat jedoch seine Mängel. Nehmen Sie eine heraus und sehen Sie, ob Sie sie übersehen können.