2025 Lincoln Nautilus Bewertung: Trotz der Überlastung des Geräte fühlt sich der Luxus echt an

Die wahre Auslosung des Nautilus ist das Innere. Ich habe in all den Luxusautos, die ich gefahren habe, noch nicht so gut gesehen. Die Cadillac Escalade ist ein Privatjet mit Leder überall und riesige Kapitänsstühle. Der BMW X6 ist eher eine Kunstinstallation, in der Sie abhängen können, und der Infiniti QX60 ist etwas traditioneller in der Art und Weise, wie es Luxus behandelt. Der Nautilus hingegen sieht aus wie etwas aus einem besonders auffälligen Star Trek-Spin-off als jedem Luxusauto, an das Sie sich gewöhnt haben.

Der riesige Bildschirm über den gesamten Armaturenbrett direkt unter der Windschutzscheibe steht fast im Fokus der gesamten Fahrposition. Es ist eine volle vier Fuß breite und gibt Ihnen alles, vom Wetter, Ihrer Musikauswahl bis zur Navigation der Kehrtwende. Ehrlich gesagt war ich bereit, den Bildschirm zu hassen, aber ich fand ihn tatsächlich ziemlich nützlich. Die Wettervorhersage zu kennen und zu jeder Zeit eine Live -Karte vor sich zu haben, ist ziemlich praktisch. Im Laufe der Woche wurde es weniger prächtig und schmolz in die Peripherie meiner Vision.