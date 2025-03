2025 Lamborghini Urus: 4 der coolsten Innenausstattungen

Der Urus ist mit einem robusten Audiosystem von Bang & Olufsen ausgestattet, bei dem 21 Lautsprecher mit einem Premium-Verstärker von 1.700 Watt betrieben werden. Das System pumpt nicht nur viel Kraft in seine vielen Lautsprecher, sondern wurde auch speziell auf die einzigartigen akustischen Eigenschaften kalibriert, die im Urus enthalten sind und ein erstklassiges, maßgeschneidertes Erlebnis gewährleisten. Dies kombiniert sich auch mit der Symphoria -Technologie, die zusätzliche Tiefe in den Klang einführt und zusätzliche räumliche Details verwendet, damit sich das Hörerlebnis expansiver anfühlt und über die Grenzen der Urus -Innenkabine hinausgeht.

Während Sie eine Vielzahl von Musikgenres in Ihrem Urus genießen können, gibt es eine einzigartige Option, eine handgefertigte Auswahl an Songs auf Spotify von Lamborghini namens Engine Songs zu spielen. Diese Wiedergabeliste interagiert auf interessante Weise mit dem Geräusch des Motors, z. Im Wesentlichen werden die Sounds unter der Motorhaube beim Spielen der Motorsongs zum aktiven Teil der Musik, mischen sich nahtlos und fügen der Soundscape zusätzliche Ebenen hinzu. Apropos hochwertige Soundsysteme, die in Modellen des italienischen Autoherstellers, einem Mitglied unseres Teams bei der Consumer Electronics Show, angeboten wurden.