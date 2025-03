2025 Kia Sorento Hybrid Review: Alle MPG, keine Anstrengung

Kia erhält Punkte für die physische Schaltanlage in der Mittelkonsole-es ist einfach, die Sitzheizung/-lüftung, den Antriebsmodus und die Beschwörung der Außenkameras zu beschwören, ohne nach unten zu schauen-und verliert dann die Punkte für seine nervigen Doppel-Duty-HVAC- und Medienkontrollen. Sind sie so eingestellt, dass sie die Doppelzonen-Klimatisierung einstellen oder das Volumen einstellen und Spurüberschnitte durchführen? Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wenn Sie nicht nach unten schauen, an der unnötig schlanken Reihe von meist berührungsempfindlichen Tasten, die jeweils zwei Zwecke dienen. Es ist langweilig, dass Kia es benutzt hat.

Beide Verkleidungen haben einen 12,3-Zoll-Infotainment-Touchscreen, wobei Kias leicht zu bedienende Benutzeroberfläche zusammen mit drahtlosen Apple CarPlay und Android Auto. Der Ex hat eine kleine 4-Zoll-Clusteranzeige; Der SX Prestige wechselt diese für einen vollständig digitalen 12,3-Zoll-Cluster und verbessert das reguläre 6-Sprecher-Audio auf ein 12-Sprecher-Bose-System. Ein Ladegerät für drahtloses Telefon ist so oder so Standard.

Jede Reihe erhält ein Paar USB-C-Anschlüsse zum Laden. Es gibt auch 12 -V -Anschlüsse in der zweiten Reihe und im Frachtbereich. Auch das SX Prestige hat dort hinten einen 115 -V -Outlet. Die Standard-Sicherheits-Technologie umfasst Vorwärts- und Heck-Kollisionswarnungen und Unterstützung, Parksensoren vorne und hinten (das SX-Prestige fügt dem hinzugefügt) und Autobahn-Fahrassistent (Version 1 auf dem Ex und Version 2 auf dem SX Prestige).