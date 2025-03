2025 KIA K4 Bewertung: Der GT-Line-Turbo ist gut, aber es ist nicht derjenige, den ich kaufen würde

Es ist keine Strecke zu sagen, dass Kia auf einer Rolle ist. Seine Crossovers und SUVs sind vielleicht nicht aufregend, aber sie sind aggressiv preislich und gut ausgestattet. Elektrische Modelle wie EV9 und EV6 konkurrieren mit Konkurrenten mit Reichweite, Stil und Leistung, ohne die Bank zu brechen. In der Zwischenzeit wird Käufern mit einem strengen Budget nicht gesagt, dass sie sich mit einem glanzlosen Design zufrieden geben müssen.

Zeugen beispielsweise die 2025 Kia K4. Der K4 ist ein neues Typenschild für eine vertraute Kategorie und erzwingt ein größeres K5-Geschwister, um eine ehemalige Hauptstütze der Kia-Besetzung in den Ruhestand zu erzwingen. In diesem Fall ist es ein guter Abschied von der alten Stärke.

Nur wenige Menschen waren unter dem Kragen beim Gedanken an die Stärke heiß, aber das war kaum der Punkt. Der Startpreis von 20.000 US-Dollar (wenn auch erst bevor Sie in der obligatorischen Zielgebühr hinzugefügt wurden) war die große Unentschieden, eine Schlagzeile, die Kia mit der Ankunft des 2025 K4 aufgibt. Es beginnt bei 21.990 US -Dollar (plus 1.155 USD Ziel) in der Basis -LX -Ausstattung.