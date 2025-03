2025 Kia Carnival Hev Review: Hybrid Minivan ist sparsam, aber immer noch fehlerhaft

Sofern Sie sich nicht auf dem extremsten neuen Autosbudget befinden-der nicht-Hybrid 2025 Carnival LX beginnt bei einem Ziel von 38.600 USD-scheinen die Vorteile für den Hybrid die Preisprämie zu überwiegen. Elektrifizierte erfordert 2.000 US -Dollar, die für jede Verkleidung mehr ausgegeben werden, aber Sie erhalten einen besseren Kraftstoffverbrauch. Schön, dass dieses SX-Prestige jedoch ist (wie es sein sollte, wenn es bei über 57.000 US-Dollar als konfiguriert ist), wäre es mein Geld, das ich wahrscheinlich für den Ex anstreben würde (ab 43.000 US-Dollar plus Ziel), das noch eine anständige Liste von Standardausrüstung hat.

Das heißt, der Karneval HEV ist kein sauberer Durchgang über die Konkurrenz. Toyotas Sienna ist etwas billiger, aber – und wohl wichtiger – können Sie es in AWD -Form (ein Upgrade von 2.000 US -Dollar) haben. Das ist eine große Sache, wenn Sie bis zu acht Personen in Staaten transportieren möchten, in denen harte Winter eine jährliche Unvermeidlichkeit sind. Dann gibt es den Chrysler Pacifica Plug-in-Hybrid, ab 51.055 US-Dollar (plus Ziel, jedoch vor allen Anreizen), jedoch mit 32 Meilen elektrischem Reichweite.

Wenn das nicht genug ist und es Ihnen nichts ausmacht, sich herauszustellen, IDs ID. Buzz kombiniert den Retro-inspirierten Look mit drei Sitzenreihen und einem elektrischen Antriebsstrang. Es ist jedoch nicht billig-ab 60.000 US-Dollar (plus Ziel) in einmotorischer Form-und sobald der 234-Meilen-Bereich erschöpft ist, müssen Sie einen Ort finden, an dem Sie es anschließen können.

Das ist kein Problem mit dem gasbetriebenen Karneval HEV, und ehrlich gesagt ist es diese Vertrautheit, die die Attraktivität des Minivans schwieß. Wenn Sie ohne AWD leben können, ist Kias Kombination aus Kraftstoffverbrauch und Kreaturenkomfort für eine einfache – wenn nicht aufregende – Weg, eine Menge zu tragen.