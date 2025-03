2025 Ford Capri Review: Der Name ist das interessanteste Feature

Wie fühlen wir uns alle jetzt Zeit, um den Ford Capri als elektrische Crossover zu verarbeiten? Hier in Großbritannien hat dieser Name natürlich eine berühmte Geschichte einiger der begehrtesten Coupes von Evermanen, die aus dem 20. Jahrhundert stammen.

Mit jahrelangen Gerüchten über eine Rückkehr, die zum Tragen kommt, wäre jede Art von Comeback ein ziemlich seismischer Moment gewesen. Als sich herausstellte, dass es sich um ein elektrisches VW-Crossover handelte, war die Reaktion unvermeidlich.

Sie haben wahrscheinlich eine starke Meinung dazu. Es scheint, dass der größte Teil des Internets es hasst, und wir werden uns nicht unbedingt widersprechen. Ebenso können wir die Gründe verstehen, warum Ford sich dafür entschieden hat.

Es macht den Sinn, dass sie nicht mit den Kosten und Bemühungen eines neuen Markens in etwas herumspielen müssen, und Leute, die Ihnen sonst keinen Fokus von einem Fiesta sagen konnten, haben möglicherweise tatsächlich von einem Capri gehört, also ist es ein einfacher Verkauf.

Obwohl Ford es wahrscheinlich nicht öffentlich sagen wird, ist der wahrscheinlich größte Faktor, die Reaktion zu wissen, die es bekommen würde. Wie kann man besser besser über Ihr neues Produkt sprechen, indem sie es auf eine Weise bezeichnen, die gegen alles widerspricht, wofür es steht?

Zumindest ein interessanter Diskussionspunkt. Aber was ist mit diesem Auto dahinter: Ist es interessant genug, mehr als sein Name zu sein?

Auf den ersten Blick nicht wirklich. Was wir hier haben, ist ein weiteres VW MEB-Plattform, das ein Ford-Abzeichen trägt. Tatsächlich sind die Capri die Knochen des Ford Explorer, die einen leicht schwierigeren Körper und einen größeren Kofferraum tragen. Es mag Sie nicht überraschen, zu erfahren, dass die Geschichte von dort hauptsächlich hinter dem Lenkrad gleich ist.

Hüpfen Sie innen und es ist nichts ausgefallenes an den Capri, das darauf hindeutet, dass er versucht, unkonventionell zu sein. Der Innenraum fühlt sich funktional, schön zusammen und es gibt viele zusätzliche Speicherplatz, aber es ist im Großen und Ganzen ziemlich uninspirierend. Zwei zusätzliche Löcher im dritten Sprechen des Lenkrads reicht nicht aus, um seinen Charakter zu ändern.

Wie der Explorer überträgt es das Instrumentencluster von VW, ersetzt jedoch ein NAFF-Infotainment-System durch ein vertikales Set-Display mithilfe der Ford-Synchronisationssoftware. Dies ist im Allgemeinen eine gute Sache – Sync läuft reibungslos und ist für die meisten Dinge ziemlich benutzerfreundlich -, aber dort sind zu viele Steuerelemente vergraben.

Die Klimatisierung ist ein besonderer Kritikpunkt, um darüber zu fählen, ebenso wie die übergreifenden Sicherheitssysteme wie eine Geschwindigkeitswarnung, die oft die Grenzen der Straße falsch versteht, was dann wieder eingeschaltet wird, wenn Sie das Auto in zwei Menüs vergraben. Dieses letzte System ist nicht die Schuld von Ford, da die EU -Vorschriften es jetzt vorschreiben, aber physische Schaltflächen, um den Prozess zu erleichtern, wäre wunderbar.

Trotz der abfallenden Dachlinie fühlt sich der Capri im Vergleich zum Explorer nicht aus der Kopffreiheit – weitgehend auf eine Gesamtlänge von 200 mm länger, was dazu beiträgt, einen Teil dieser Auswirkungen zu absorbieren. Es gibt auch noch viele Beinfreiheit, nicht etwas, das Sie für einen originalen Capri sagen würden …

Aufgrund dieser Länge erhält es auch mehr Startraum – mit 572 Litern im Vergleich zu den 543 Litern des Entdeckers -, was ausreicht, um es über dem Boxier -Stablemate zu empfehlen.

Der Name Ford Capri würde Sie jedoch normalerweise nicht praktisch, Funktionalität nachdenken und die Kinder glücklich halten. Es sollte ein Fahrerauto sein, das sich genauso aufregend anfühlte, um hinter dem Lenkrad zu sein, wie es aussah. Es ist nicht überraschend, dass das Electric SUV-Follow-up nichts davon erfasst.

In Premium AWD GUISE ist eine schnelle Sache mit der Prüfung. Ein Dual-Motor-Setup bietet Ihnen 335 PS und 501 Pfund-ft-Drehmoment, das in 5,3 Sekunden als Cracking 0-62 Meilen pro Stunde zitiert wird.

Das ist amüsant für ungefähr drei Pumpen des Gass, und dann werden Sie sich schnell davon langweilen. Die Cornering wird die Dinge nicht aufklären-es ist trotz des Namens kein sportlicheres Gefügen als der Entdecker, also ist es eine ähnliche Geschichte. Es ist genug komponiert, um sich nicht schrecklich zu fühlen, aber es gibt immer noch ein bisschen Körperrolle, Sie fühlen sich ziemlich getrennt von dem, was mit der vorderen Achse los ist, und es gibt keinen Geräusch, um Sie zum Laufen zu bringen.

Verzeihend am Entdecker, etwas weniger auf dem Capri. Ein bisschen Sportlichkeit, selbst durch gefälschte 2,8 -Injektionsgeräusche, hätte gut gearbeitet haben, um einige Zweifler zu gewinnen.

Zugegeben, es gibt nur so viele Ingenieure, um einem fast 2,2 Tonnen Tonne Kerbgewicht entgegenzuwirken.

Beim normalen Fahren ist es absolut in Ordnung. Es ist nicht das letzte Wort in Komfort, aber es fährt nicht offen hart, die Sichtbarkeit ist im Allgemeinen anständig, außer außerhalb des Rückens, aber das ist bei den meisten elektrischen Crossovers und Kameras der Fall. Sie werden in der Lage sein, es nicht einfacher oder schwieriger zu parken als irgendetwas anderes, und es gibt nichts von Natur aus, wie es sein Geschäft macht.

Es wirft keine Reichweite mit einer zitierten 346 Meilen von der 77 kWH -Nettokapazitätsbatterie angegebenen Batterie, aus der Sie realistisch 300 herausholen. Das ist auch nicht so umwerfend.

Wir würden einen über einen Entdecker übernehmen, nur weil sie fast identisch fahren, aber der Capri hat einen etwas größeren Stiefel. Sie müssen ein ziemlich hohes Stück Bargeld für einen eindämmen-die Preise beginnen bei 42.075 GBP mit diesem hochwertigen, gut optionierten Presseauto mit 60.325 GBP. Das sind mehr als 2 bis 3.000 Pfund mehr als ein Auto, es ist weitgehend das gleiche wie.

Das größte Problem mit dem Ford Capri ist sein Name, und es ist nicht der Grund, warum Sie denken. Wenn Sie es als Capri bezeichnen, ist ein interessanter Gesprächsthema, was überhaupt das einzig interessante Sache ist.