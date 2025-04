2025 Ford Bronco Sport Erstes Drive: Sasquatch steigert Offroad-Talente, aber zu einem Preis

Nach einem Tag, an dem mehrere Versionen des Bronco Sports auf einer Vielzahl von Geländes gefahren waren, wurde ich zerrissen. Obwohl ich nicht von der neuen Touchscreen-Oberfläche im Bronco Sport begeistert war und die Fahrt dank der All-Terrain-Reifen ein bisschen laut war, habe ich das Gesamtfahrerlebnis genossen.

Der optionale 2,0-Liter-Motor gab dem Bronco Sport ein wenig Einstellung und das Außenstyling erinnerte weiterhin an den größeren Bronco. Die zusätzliche Fähigkeit des Bronco Sports mit dem Sasquatch -Paket ist eine willkommene Ergänzung der Aufstellung: Es ist wirklich beeindruckend auf felsigem Gelände und losen Oberflächen.

Abgesehen von den lauten Reifen gab es auch in der Komfortabteilung viel zu beschweren. Ich passe sowohl vorne als auch die Rücksitze gut und es gibt eine angemessene Menge an Laderaum in der Rückseite (plus einige coole Zubehöroptionen, wenn Sie Ihren Koffer mit Kühlschränken an Bord oder Propanöfen füllen möchten). Die Qualität und die Verfügbarkeit von Materialien sind im gesamten Bereich beeindruckend und ich würde mich wahrscheinlich im Laufe der Zeit an die Touchscreen -Schnittstelle gewöhnen. Als ich alles hinzufügte, war die Summe der Teile ein Sieg für den Bronco Sport – und fügte Funktionen und Fähigkeiten hinzu, die sicherlich ansprechend sind und ihm dazu beitragen, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Segment abzuheben.