2025 Dacia Bigster Review: Eine andere Art von Pferdekraft

Wenn wir bei Car Throttle über Pferdestärken sprechen, handelt es sich normalerweise um eine Art 500 -PS -Performance -Auto, das wir mit Wörtern wie „druckvoll, schnell, engagiert“ beschreiben werden, aber heute ist das nicht der Fall.

Stattdessen erzählen wir Ihnen von Pferdekraft. Im vergangenen Jahr haben sich Renault (den Sie kennen) und Geely (dem Lotus, Polestar und Volvo gehören, falls Sie es nicht kannten) zusammen, um Pferd zu etablieren, einen neuen Antriebsstrangbetrieb, der sich auf interne Verbrennungsmotoren konzentriert, die beide Gruppen in ihren vielen Marken verwenden können.

Das erste davon ist ein Auto, das weder eine Renault noch ein Geely bezeichnet. Sie würden auch nicht unbedingt erwarten, dass Sie ein neues Stück Technologie anführen.

Einmal bekannt für eine bestimmte, mit Floppy-haarige Fernseher-Moderatorin vor dem Tensing-Updates der Marke mit großartigen Nachrichten! Vor allem wird das getan, indem er mit seinem Wert für Geldverträge handelt, aber es hilft, dass die Autos wirklich ziemlich gut sind.

Trotz des Erfolgs von Sandero auf dem vom Aussterben bedrohten Supermini -Markt und dem Duster, der unsere Herzen stiehlt, hatte es noch nie einen Anwärter auf dem beliebtesten neuen Autosegment Großbritanniens. Bisher.

Treffen Sie dies, den Dacia Bigster, den bisher größten SUV der mutigen Budgetmarke. Endlich etwas zu übernehmen, um den Nissan Qashqai und Kia Sportage zu übernehmen.

Also, wo ist Pferd in das eingerichtet? Nun, Sie können den Bigster mit einer Auswahl von drei Motoren haben. Zwei davon sind 1,2-Liter-Dreizylinder-Motoren mit Front-Wheel-Antrieb oder ein Bonafide 4×4-System, nichts bahnbrechendes dort, wie wir diese auf dem Duster gesehen haben. Doch oben im Bereich befindet sich der erste Pferdhybrid.

Der Antriebsstrang basiert auf einem 1,8-Liter-Vierzylinder, der dann mit einem 50-PS-Elektromotor-Zeichnungsstrom einer dinky Little 1,4kWh-Akku mit einem Elektromotor mit 50 PS verknüpft ist. Ein kombiniertes Drehmoment von 153 PS und 125 lb ft wird in einer ziemlich komplexen Weise an die Vorderräder geliefert-der Motor ist an ein automatisches Viergang-Getriebe angeschlossen, während die Elektrobits eine separate Zwei-Gang-Einheit haben.

Wie das genau funktioniert, ist ein wenig über unser mechanisches Verständnis hinaus, aber das Ergebnis dieses Setups können Sie Ihnen ganz einfach sagen. Es ist ziemlich gut.

Das Beeindruckendste an diesem Pferd ist seine Effizienz. Dacias zitierte Zahlen werden Ihnen sagen, dass es 60,1 mpg zurückkehren wird, und das ist herrlich ziemlich nahe an der Wahrheit. Ein paar Tage über gemischte Route kehrten nach unserer Erfahrung 55 MPG zurück.

Angesichts der geringen Batterie gibt es keine echte Reichweite, die nur zu sprechen ist, aber es tritt bei der Start und bei niedrigeren Geschwindigkeiten in Kraft. Der Übergang des Antriebs von den Motoren zum Motor ist ebenfalls weitgehend nahtlos, bis zu dem Punkt, an dem Sie oft vergessen, wie komplex das Setup tatsächlich ist. Das ist eine gute Sache.

Zugegeben, dieses Pferd wird den Wettbewerb beim Cheltenham Festival nicht bedrohen. Vor allem, weil es als Auto nicht berechtigt ist, an Veranstaltungen teilzunehmen. Aber es ist auch nicht das, was wir schnell nennen würden-ein Sub-10 Second 0-62 Meilen pro Stunde, das von den Nissan Qashqai E-Power und Hybrid-Versionen des Kia Sportage leicht besiegt wird.

Nicht, dass es in einem C-Segment-SUV sehr wichtig ist, und es geht um OK genug, um die Autobahnen zu verschmelzen und aus Kreuzungen zu springen, aber es lohnt sich, berücksichtigt zu werden.

Es macht die anderen täglichen Sachen außergewöhnlich gut. Sogar bei der 19-Zoll-Radoption, der größten verfügbaren, die weiche Suspension und klobige Reifen leisten bemerkenswerte Aufgabe, Klumpen und Beulen auf der Straße zu absorbieren. Es leistet auch eine großartige Arbeit, Sie von Straßen- und Windlärm zu isolieren.

Lenkung ist nicht das, was wir direkt nennen würden, und es ist auch nicht aufregend, eine Nebenstraße hinunterzuschlägen, aber das bedeutet, dass es ein Kinderspiel ist, in der Stadt in der Stadt zu rösten, und das sind wirklich die meisten großen Käufer.

Das und wie viel es kosten wird – und realistisch gesehen wird das der wichtigste Faktor sein. Die Neuigkeiten dort sind großartig! (Entschuldigung.) Die Preisgestaltung für den Dacia Bigster startet bei € 24.995 für ein 1,2-Liter-Auto und belegt bei 29.495 €, wenn Sie sich für einen extremen Hybrid der Spitzenspezifikation entscheiden.

Ein Qashqai beginnt darüber bei 30.135 GBP, und wenn Sie sich für die vollen E-Power für die volle Glocken und Whistles entscheiden, sind das 42.980 €. Ein Eintragsportage kostet € 29.890, bis zu 42.790 GBP für einen regulären Hybrid (und mehr für das Plug-In.

Sie werden diese Lücke in Orten im Innenraum mit vielen hartlernigen Kunststoffen spüren. Das nobelste Polstermaterial ist eine Art Mikrofaser, ähnlich dem, was Sie auf dem magnetischen iPad -Gehäuse Ihres NAN sehen würden. Es ist nicht schlecht, einfach nicht erstaunlich.

Sie erhalten jedoch viel Kit, das Sie tatsächlich wollen und für das Geld verwenden würden. Mit diesem Top-Spec bietet Ihnen ein Panoramabläufe, an adaptiver Geschwindigkeitsregelung und eine elektrische Heckklappe.

Alle Versionen erhalten auch ein knackiges 10,1-Zoll-zentrales Infotainment-System und es ist absolut in Ordnung. Die Software ist nicht die am meisten gepackte Funktionen, aber Sie erhalten Navigation und die Möglichkeit, Ihr Telefon mit Android Auto und Apple CarPlay zu spiegeln, was Sie brauchen, was Sie brauchen

Das sollte Sie im Voraus glücklich halten, und der beeindruckende Kopf- und Beinfreiheit im Rücken sollte Ihre Passagiere auch in einer ziemlich zufriedenen Stimmung lassen. Oh, und der Kofferraum ist massiv bei 612 Litern für den Hybrid-noch mehr, wenn Sie sich für ein 1,2-Liter-Auto einsetzen, das 4×4 mit 629 Litern und satte 677 Liter für die vorderen Version.

Wirklich, der Dacia Bigster ist ein Auto, das alles bietet, was Sie möglicherweise brauchen könnten, wenn vielleicht nicht alles, was Sie wollen. Es ist schwer, mit dieser Tatsache schwer zu streiten, da es das Geld wirklich kostet. Erwarten Sie bald viele, viele von ihnen außerhalb eines Supermarkts in Ihrer Nähe.