2025 Cadillac Optiq Erster Laufwerk: Eine überraschende Wendung von Chevys Equinox EV

Für ein kurzes Intro in der Nacht zuvor brachte eine Flotte von Escaladen eine Ansammlung von Kfz-Journalisten, Influencern und Analysten zu den Dolby Laboratories, wo wir eine innovative dreidimensionale Demonstration des ATMOS-Surround-Sounds erlebten. Vermutlich auch bei einigen der besten Sprecher der Welt, da Elton John und Kendrick Lamar noch nie so gut klangen.

Nur während des mondänen Abends begann mir mehr Verdacht in meinen Geistes -Trauben, da ein Autohersteller, der sich so stark auf externe Partnerfunktionen konzentrierte, in der Regel interne Zweifel an dem Auto selbst vorschlägt.

Am nächsten Morgen stieg ich in den Optiq und schaute mich in den bekannten 33-Zoll-kombinierten Touchscreen, strukturellen Materialien und physischen Schaltanlagen um. Der in SF brannende Nebel half mir, einen versenkbaren Sonnenschutz für das Panorama -Schiebedach zu schätzen, das Cadillac -Wiederholungen als Kundenmandat bezeichneten – obwohl das Flaggschiff IQ, der verdächtig genau einen solchen Sonnenschutz für einen viel größeren Glasdach fehlt.