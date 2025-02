2025 Cadillac Lyriq Rezension: Vollständiger Luxus-EV-Trades-Bereich für Spielzeug

Der Dual-Motor Lyriq hat genug Kraft, um Sie zum Laufen zu bringen, und mit dem Lyriq V am Horizont gibt es Hoffnung auf eine sportliche Atmosphäre, aber das von mir getestete Luxus-3-Model ist nicht das, was ich unterhaltsam nennen würde. Die Lenkung hat eine bescheidene Menge an Feedback, aber es fühlt sich sicherlich nicht sportlich an. Die Handhabung ist ausreichend, aber wenn man einen begeisterten Wochenendausflug in die Berge hat, wäre es mit dem Lyriq nicht ganz oben auf meiner Prioritätsliste. Ich würde diese Probleme jedoch als milde Nachteile bezeichnen, die sich nicht auf das Maß an Deal-Breakern erheben.

Die Pedalreaktion über die verschiedenen Antriebsmodi im Lyriq war vorhersehbar und regeneratives Bremsen war im Ein-Pedal-Fahrmodus des Caddy angemessen stark. Für das EV-nicht-nicht-pedale bezieht sich ein Pedal auf die Fähigkeit, Ihren Fuß vom Gaspedal zu heben und das EV über regenerative Bremsen zu bremsen, die mit dem Antriebsstrang verbunden sind. Planen Sie Ihre Verzögerung gut und Sie werden in den meisten täglichen Fahrten nicht das traditionelle Bremspedal benötigen. Für neue Treiber kann es einen Moment dauern, bis sich diese Art von Bremsen gewöhnt hat, aber ich fand es in den überfüllten Räumen, die das Fahrerlebnis in Los Angeles definieren, super hilfreich.