2025 BMW X3 M50 XDRIVE Review: teuer, aber die Persönlichkeit und die Kraft sind es wert

Normalerweise, wenn ich ein Auto fahre, das 4.535 Pfund wie der X3 M50 wiegt, werde ich mich nicht durch die Nebenstraßen weben und es durch seine Leistungsschlepper nehmen, als würde ich einen Sportwagen wie das BMW Z4 tun. Ich war jedoch zuversichtlich, dass ich das im X3 tat und es versicherte mir, dass es der Aufgabe sei. Auf der blumigen Sprache ist der X3 M50 schnell und viel Spaß beim Fahren. Sie haben tagelang Macht und es fühlte sich nie so an, als würde ich auf die skizzenhaftere Seite des Leistungsumschlags kommen, selbst wenn ich sie um Ecken peitschte. BMW hat die Arbeit des Herrn gearbeitet, um das im Wesentlichen ein Lebensmittelbesitz in eine Einkaufsfleischsäule zu machen.

In der Praktikalität war der X3 ein Glücksfall, als ich mich bewegte. Wenn alle Sitze heruntergeklappt sind, erhalten Sie 67,1 Kubikfuß Platz, was für viele Kisten ausreichend war. Das ist weniger als ein Subaru -Outback mit 75,6 Kubikfuß Speicher, aber ein Subaru -Outback kann einige andere Performance -Autos auf der Strecke nicht vernichten. Natürlich war ich vorsichtig darin, Kisten und Möbel in ein Auto mit so viel Leder wie dem X3 zu stecken, aber das kommt wirklich mit dem Territorium. Glücklicherweise scheinen die inneren Materialien der Aufgabe zu sein, das Gewicht meiner Theologen -Biografien des 19. Jahrhunderts, des Lord of the Rings Books und der Flugzeugzyklopädien zu tragen.