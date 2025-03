2025 BMW M5 Bewertung: richtiges Auto, falsches Abzeichen

Dies ist dann derjenige, auf den wir gewartet haben. Es ist wahrscheinlich keine Untertreibung, die Ankunft des G90 BMW M5 als eines der am meisten erwarteten Jahrzehnt und aus mehreren Gründen zu beschreiben.

Es gibt den hybriden Antriebsstrang für einen Start, damit der erste M5 – und das XM ignoriert, weil wir alle, das erste ordnungsgemäß relevante M -Auto -, um ein elektrisches Element zu integrieren. Aus diesem Grund ist dies bequem die schwerste M5 von allen, die 2,4 Tonnen wiegen.

Ein weiterer „est“ ist das größte, obwohl das nicht überrascht ist, da der G90 auf den bisher größten 5er basiert. Mit seinen Beefcake -geschwollenen Bögen und Macho -Stoßstangen misst der M5 5,1 m lang und 2 m breit – was für den Kontext ungefähr den gleichen Fußabdruck wie ein Range Rover ist.

In all dem ist dies ein großes „meisten“, mit diesem BMW M5 das mächtigste Auto, das dieses Abzeichen bisher trägt. Standalone, 578 BHP und 553lB FT Drehmoment stammen aus einem bekannten 4,4-Liter-Twin-Turbo-V8 von S63, aber kombinieren Sie dies mit einem in der acht Geschwindigkeitsbox integrierten Elektromotor, und diese Figuren stehen bei 717 PS und 738 lb ft.

Natürlich möchten Sie, dass diese Figuren es zu einem weiteren „-Est“ machen-am schnellsten. Auf dem Papier knackt der G90 in 3,5 Sekunden. Das heißt, zwei Zehntel langsamer als der F90-Wettbewerb, den es direkt ersetzt. Egal, die halbe Sekundenschnelle des CS, die etwa 80 PS abwärts liegt.

Glücklicherweise ist nichts davon tatsächlich wichtig, wenn Sie im Auto sitzen und in der Hand und dem Fuß auf dem Boden lenken – es ist eine andere Art von Fasten als die M5S, die dem G90 vorausging.

Während sich der F90 CS anfühlte, als würde er Sie direkt auf die Nachbrenner eines F22 -Raptor -Kampfflugzeugs platzieren, ist der G90 davon überzeugt, dass ihr immenses Drehen und die Kraft, anstatt den Boden zu bedecken, die Rotation der Erde unter ihren Läden allmählich beschleunigen.

Sie wissen, dass Sie in großem Tempo beschleunigen, aber die schiere Masse und Größe lassen Sie ein wenig isoliert vom Gefühl der Geschwindigkeit. Das heißt nicht, dass es eine schlechte Sache ist, nur anders. Es ist auch nicht nur dieser erste Start, da Sie seine acht Verhältnisse durchsetzen, die Konsistenz seines Tempos immens ist, ebenso wie die nahtlose Beziehung zwischen dem V8 und dem Elektromotor.

Ehrlich gesagt, es ist nicht so, als ob wir im Laufe der Jahre einen M5 erwartet haben. Die Traktion aus dem XDRIVE Allradsystem ist erhaben, seine Hankook-Reifen sind eine beeindruckende Darstellung von Ingenieurwesen und die Hinzufügung von Hilfshilfen der Hinterachse, aber keiner kann die Gesetze der Physik betrügen.

Es ist einfach nicht, sich umzugehen, dass dies ein sehr großes, sehr schweres Auto ist. Es wird Ecken ohne viel Körperrollen in Ecken einnehmen, aber es besteht das Gefühl, dass das Auto sich ständig weit schieben will, anstatt Apexes anzugreifen oder sehr seitlich zu kommen, und trotz der immensen Größe der optionalen Carbon -Keramik -Bremsen auf unserem Testauto dauert es immer noch viel Stopp.

Währenddessen inspiriert es Sie auch nicht wirklich, es hart zu fahren. Es ist in den Bereich eines großen Luxuskreuzers und nicht in einen Sportwagen, der viel Praktikabilität hat. Es ist eine neue Art zu denken, was ein BMW M5 bringt.

Die Fahrt ist bei einer Kreuzfahrt sehr bequem, obwohl sie adaptive Dämpfer verwenden, anstatt sich für die Luftaufhängung zu entscheiden, wie es von einem Auto dieser Größe erwartet werden kann. Es ist absolut mit nützlichen und gut funktionierenden Fahrerhilfetechnologie beladen, die die langweiligen 70-km / h-Fahrten der Autobahn die Belastung nimmt, und dann gibt es das elektrische Element davon.

Es lässt sich das M5 jetzt richtig erwachsen fühlen. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, das Auto lautlos zu starten, um Ihre Nachbarn an diesen Tagen mit einem knurrenden V8 zu wecken, dass Sie das Haus um 5 Uhr morgens verlassen müssen, und sein 18,6-kWh-Akku bietet reale Reichweite von weit über 40 Meilen nur EV-Fahren, sodass es effizient ist, wenn Sie keine 717 BHP benötigen. Obwohl diese für die meisten von uns, die die interne Verbrennung bluten, für Menschen, die sich tatsächlich einen M5 leisten können, bei 110.000 Pfund und die wahrscheinlich viel später im Leben leisten können, keine Rolle spielen.

Dies bringt uns zu einem und langweilig, um einen Aspekt des neuen BMW M5 für britische Käufer zu erklären, aber unmöglich. Hören Sie uns dazu.

Aufgrund seiner zitierten CO2 beträgt es weniger als 50 g/km (ja, richtig), und befindet sich in einem acht Prozent der Steuerband für Unternehmensautos. Das heißt, wenn Sie ein Steuerzahler in der 40% igen Halterung sind (was Sie sein werden, wenn Ihr Unternehmen bereit ist, Ihnen einen M5 zu kaufen), kostet es Sie ungefähr ein Drittel des ausgehenden M5 – und bequem weniger als ein M3. Für die vollen Magen von M-Autos.

Wenn Sie Ihre Perspektive der M-Car-Hierarchie neu einstellen, beginnt der G90 Sinn. Der M2 nimmt einen Raum ein, den der M3 einmal getan hat, was dann in die Lücke geht, die von den M5s von Alt zurückgelassen wurde. Wenn der G90 BMW M5 stattdessen ein M7 -Abzeichen trägt, vermute ich, dass nichts von Gewicht oder Hybridisierung für irgendjemanden von Bedeutung wäre.

Kurz gesagt, es ist kein großartiges Auto durch die vorhandene Definition des BMW M5. Allerdings ist der G90 eine erhabene Sache. Oh, und vergiss nicht, es kommt eine Tournee …