2025 BMW M5 Bewertung: Mit solchen Spezifikationen ist das Gewicht einfach kein Problem

Der 2025 BMW M5 ist eine große, gemeine Limousine, die ein Muscle-Car aus dem Muskel-Muscle aus dem Muscle ausstatten kann: Sie wissen, dass es teuer ist, und es gibt absolut keine einfache Möglichkeit, den Preis zu überwinden, es sei denn, Sie besitzen zufällig ein oder zwei professionelle Sportteams. Es beginnt bei 119.500 US -Dollar. Für das, was es wert ist, bekommen Sie eine Vier-Tür-Limousine mit Ledersitzen, ein Harmon Kardon-Soundsystem, eine Klimakontrolle mit vier Zonen und eine Höchstgeschwindigkeit von 190 Meilen pro Stunde. Das „Frozen Deep Grey“ -Lackierungsschema fügte 3.600 US -Dollar hinzu. Das Fahrhilfepaket von BMW betrug 1.700 US -Dollar. Das Kohlefaserdach, die Spiegelkappen und der Spoiler am Heckdeckdeckel kosten 3.100 US -Dollar.

Das „Executive Package“ in Höhe von 1.850 US -Dollar besteht aus einem beleuchteten BMW „Nieren“, beheizten und belüfteten Vordersitzen, beheizten Rücksitzen und einer Parkassistenten. Die Kohlefaser „High Gloss“ -Regel auf der Innenseite fügte 300 US -Dollar hinzu. Das Paket des M-Fahrers betrug weitere 2.500 US-Dollar, was die Höchststätte von 155 Meilen pro Stunde bis zur oben genannten 190 Meilen pro Stunde erhöht. Schließlich fügten die scheinbar angemessene Gas-Gas-Gas-Steuer- und Bestimmungsgebühr 2.600 USD bzw. 1.175 US-Dollar hinzu. Dadurch bleibt Ihre Gesamtsumme von 136.325 US -Dollar.

Das ist viel Geld für viel Auto. Wenn Sie jedoch die Tatsache betrachten, dass die ähnlich hybridisierten (und auch bösen, wenn auch nicht ganz M5-Level) Mercedes-AMG E 53 bei 88.000 US-Dollar beginnt, und der mächtigere und schwerere Mercedes-AMG S 63 beginnt mit einem Augenhilfe von 183.400 US-Dollar, der fast 140.000 US-Dollar, der fast 140.000 US-Dollar etwas mehr Sinn macht.