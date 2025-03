2025 Bentley Continental GT Review: Vergessen Sie das W12

Der Bentley Continental GT gibt es seit 22 Jahren und wird die meiste Zeit damit verbracht, stetig besser zu werden. Das Auto der vierten Generation hat also viel Arbeit zu tun, um diese nach oben auf dem Laufenden zu halten, vor allem, weil es die wohl die Signatur des Autos verloren hat: sein seidiger satten Twin-Turbo-W12-Motor.

Ja, dieser große alte Bruiser eines Motors hat etwas (etwas) mehr im Schritt mit der Zeit genommen: einem Plug-in-Hybrid-V8-Setup.

Es will sicher nicht nach Geschwindigkeit. Tatsächlich ist die Geschwindigkeit mit einem Kapital S derzeit die einzige verfügbare Version des neuen Autos. Der V8 ist die 4,0-Liter-Twin-Turbo-Einheit, die in vielen großen, schnellen VW-Gruppen-Zügen gefunden wird und hier 592 PS stellt. Dann ist das Teilen eines Gehäuses mit dem achtgangs Dual-Clutch-Getriebe ein Elektromotor von 187 PS. Der maßgeschneiderte Ausgang beträgt 771 PS und 738 lb FT Drehmoment – 121 PS und 74 lb FT mehr als die alte W12 -GT -Geschwindigkeit.

Bentley sagt, es ist in 3,2 Sekunden gut für 0-62 Meilen pro Stunde und ein oberes Ende von 208 km / h. Also ja, die Geschwindigkeit entspricht ihrem Namen. Diese Geschwindigkeit kommt jedoch nicht mit dem Hals-Snapping Whoomp an, das es in einem ähnlich mächtigen Supersportwagen, sondern mit einem tiefen, stattlichen Anstieg tun würde. Es ist ein bisschen, als würde man sanft, aber stetig zurück in Ihren Sitz geschoben, während ein Fluggesellschaften die Landebahn hinunter versorgt.

Es war einmal, dass diese Art von allmählichem, aber schwellenden Tempo ein solches Auto gewesen wäre, das angeboten werden musste, aber heutzutage müssen GT -Autos auch in der Lage sein, Corners ™ zu fahren. Das ist keine leichte Aufgabe in einem Auto, das 2,5 Tonnen berührt, daher ist der Conti absolut mit Chassis -Tech gefüllt.

Die Liste reicht aus, um selbst die Geekiest von Fahrgestellingenieuren zu machen. Die Überschriften sind mit Hecksagelung mit einem aktiven Allradantrieb, einer Dual-Kammer-Luftaufhängung mit zwei Valvefedern, einer aktiven Anti-Roll-Steuerung von 48 V, Drehmomentvektoring und einem elektronischen Limit-Slip-Differential.

Wenn wir erklären würden, wie alles funktioniert, benötigen wir zusätzlichen Serverraum, aber das Nettoergebnis ist ein Auto, das bemerkenswerte Aufgabe darstellt, sein Gewicht zu verbergen. Es ist eines dieser Autos, die Physik den Finger verleihen, anstatt mit ihnen zu arbeiten, aber die Art und Weise, wie es flach bleibt und an einer engen Linie durch Ecken klebt, ist dennoch beeindruckend.

Es gibt letztendlich nur so viel all diese Technologie, um die schiere Messe der Kontinental zu verbergen, und wenn Sie wirklich weitermachen, werden Sie anfangen, seine untersteigenden Grenzen aufzudecken. Seien Sie jedoch nicht zu asozial, und Sie werden vergeben, dass der Kontinental gut 500 kg weniger wiegt, als es tatsächlich tut.

Die optionalen Carbon-Ceramic-Bremsen mit enormen 440-mm-Scheiben und 10-Kolben-Bremssätteln vorne haben keine Probleme, die das offen alarmierende Dynamik wie dieses aufbauen kann. Die Lenkung ist inzwischen direkt und einigermaßen gesprächig. Tatsächlich können sich diese Merkmale gelegentlich selbst bekannt machen, auch wenn Sie es nicht wollen, mit besonders geratenen Straßen und bösen Kameras, die manchmal das vordere Ende zum geringsten Zappel machen.

Diese Trickdämpfer haben andere Vorteile, nämlich den hervorragenden Fahrkomfort des Kontinentals. Selbst im Sportmodus werden Unvollkommenheiten, die zu zusammenzuckenden Thunks in anderen Autos führen würden, auf bloße Pitter-Patters reduziert. Wählen Sie es zurück zum Komfort, und sie registrieren sich kaum.

Sobald Sie sich in der opulenten Kabine des Kontinentals befinden, registriert sich kaum alles. Ein schwerer rechter Fuß produziert einen entfernten V8 -Donner, aber ansonsten ist er fast unheimlich leise.

Die Umgebung ist nicht überraschend, spektakulär: alles wunderschön weiche Leder, geschnurte Zifferblätter und andere schöne Materialien: Unser Testauto hatte einen Aluminium -Armaturenbrett. Es hat auch immer noch das Party-Stück im Armaturenbrett rotierendes zentrales Stück und flippt zwischen dem Infotainment-Bildschirm und einer Reihe analogen Uhren.

Der einzige Vorschlag, dass einige Ecken geschnitten wurden, sind einige der leicht blühenden Knöpfe am Lenkrad und in der Mittelkonsole, aber wirklich werden Strohhalme umgehalten: Das Innere des Kontinents ist herrlich.

Ein PHEV bringt natürlich immer das Risiko mit, dass Sie die Batterie schnell abtropfen lassen und am Ende ein weniger starkes Auto haben, das das effektiv durch Ballast wird, aber den eigenen Geräten überlässt. Das Conti verwaltet die Dinge gut und hält die Dinge mit einem gesunden Regen von Regen. Sie können es natürlich in den EV-Nur-Modus zwingen, in dem Sie bis zu 87 Meilen pro Stunde aufnehmen und 50 Meilen zitiert werden können-die Realität wird wie immer viel weniger sein.

Wirklich, die Hybridifizierung des Kontinents ist trivial. Es ist ein spektakulär vollständiges GT -Auto, das leicht gut genug ist, um uns zu vergessen, dass das W12 jemals existiert. Wer weiß, wie viele Leute Grand Tourer tatsächlich kaufen, um Grand Touring zu machen, aber Sie müssen nicht ein französisches Autorute hinunter schlagen, um zu schätzen, was für ein allgemein talentiertes Auto es ist.

Andererseits, wenn die Preise bei 236.000 GBP und Optionen wie die Carbon -Keramikbremsen schnell in Bereiche drücken, die leichter als Bruchteil einer Million zu beschreiben sind, sollte es besser gut sein. Aber schauen Sie es sich so an: Der Kontinental ist immer noch rund drei Viertel, der Preis der neuesten V12-Hyper-GTS-des Ferrari 12Cilindri und Aston Martin Vanquish-und es ist kaum vorstellbar, dass es nur drei Viertel so gut sind wie diese Autos.