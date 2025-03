2025 Audi S5 Bewertung: Neuer Name, gleiches Spiel

Dies ist nicht das ursprüngliche Intro für diese Überprüfung. Dies erklärte, warum dieses Auto Audi S5 genannt wird, obwohl es effektiv den gleichen Job macht, den der S4 früher war, anstatt die Coupé -Version zu sein, die der S5 früher war.

Nach knapp ein Jahr beschloss Audi, seine Namensstrategie zu verlassen, bei der Benzin- und Dieselautos ungerade Zahlen erhalten hätten, und EVs haben noch eine. Das bedeutet, dass sein mittelgroßer Salon und sein Nachlass zur A5 anstelle des A4 für immer ein Scheiß auf dieses kurzlebige System bleiben werden.

Der A5 kommt jetzt als Liftback -Limousine oder Avant -Nachlass, obwohl sie sowohl etwas niedriger als auch stürzer als der vorherige A4. Der alte zweitürige A5? Fuhgeddaboutit. Kleinere Benzin- und Dieselmotoren sind erhältlich, dies ist jedoch der mittel-Gewürz S5. Eine volle drei Chillis wird später in diesem Jahr in Form eines Hybrid -RS5 eintreffen.

Aber während sich der Name geändert hat, hat das schnelle Audi -Rezept nicht besonders nicht. Ein 3,0-Liter-Twin-Turbo-V6-zurück zum Trinken von der grünen Pumpe, nach einem kurzen Flirt mit Diesel für den letzten S4-wird von einem titchy-Elektromotor gesteigert, mit dem der S5 stillschweigend starten kann und einige Lücken in der Bewegung füllt. Offensichtlich ist es Allradantrieb, mit Audi’s traditionellem Vollzeit-Vollzeit-Setup mit Heck.

Die Gesamtleistung beträgt 362 BHP und 406 lb FT Drehmoment, was in 4,5 Sekunden für 0-62 Meilen pro Stunde und eine sehr vertraute Höchstgeschwindigkeit von 155 Meilen pro Stunde sorgt. Aus dem Stillstand gibt es eine lange Gasverzögerung in allem außer dem dynamischen Modus, aber klar, dass und der S5 richtig einriss und einen Dampfkopf aufbaut, während sich das Siebengang-Dual-Kupplungsgetriebe schnell verschiebt.

An diesem nebulösen, locker definierten Ort namens Real World ist es ein sehr schnelles Auto, eine Erinnerung, dass selbst in der Ära der 717 PS BMW M5 fast genau das ausreichend ist. Das Tempo wird von einer schönen Raspe aus dem V6 begleitet, die außen sogar ziemlich hörbar ist. Das ist eine willkommene Sache, wenn Sechs-Pots schnell von allen außer den schnellsten Salons verschwinden.

Es ist auch überall schnell. Der V6 mit einem Quermotor in einer anderen Postleitzahl als Fahrer ist nicht mehr längs und weiter zurück im Auto. Dies ist teilweise der Grund, warum der S5 nicht standardmäßig ist, um Untersteuer von alten Autos zu verurteilen. Es ist mit fast totaler Neutralität in die Ecke und hält sich spielerisch an seine Linie, bevor es aus einer Kurve ausstockt. Es wird sogar in kleinen Stichproben von Überstichern eintreffen, wenn Sie es wirklich provozieren.

Aber diese unerschütterliche Handhabung enthüllt auch den üblichen warmen Audi -Nachteil: Die Art und Weise, wie der S5 fährt, ist wenig Freude. Es verschlingt Ecken nicht mit Begeisterung, sondern mit einem Gefühl der mühsamen Pflicht, wie ein langmütiger Butler. Die Lenkung bietet zwar anständig gewichtet, bietet jedoch wenig Feedback, und es gibt nicht viel Spielraum, um Ihre Linie durch eine Ecke zu feuern. Es ist nicht nur das Handling, das diese düstere Ernsthaftigkeit signalisiert: Die plastischen kleinen Ausreden für Schaltpaddel laden Sie nicht genau ein, die manuelle Kontrolle zu übernehmen.

Es ist ein weiterer Fall, dass ein schneller Audi viel glücklicher ist, eine Autobahn zu kauen. Hier ist der Motor gedämpft, die Stille der Kabine und die Fahrt sind fest, aber geschmeidig. Sie erhalten auch MPG in den Tief bis bis auf Mid 30ern bei einer Kreuzfahrt-erwarten Sie, dass dies Mitte der 20er Jahre fällt, wenn Sie mit dem Drücken beginnen.

Dies bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, das Innenraum zu übernehmen, das mit seinem gekrümmten Dual-Screen-Display für den Fahrer und zusätzlichen Bildschirm für den Passagier anfühlt, wie in der TV-Abteilung von John Lewis zu sitzen. Ja, wir schlagen wieder diese alte Trommel, aber hier passiert wirklich zu viel.

Obwohl einige Funktionen Abkürzungen am unteren Rand des Displays gesperrt haben, unterbrechen sie Ihren Bildschirm immer noch mit einem neuen Menü. Wenn Sie CarPlay verwenden, benötigen Sie einen weiteren Bildschirmjab, um darauf zurückzukehren.

Die pathetisch kleinen Lenkradknöpfe sind für jeden, der keine ET -Finger hat, ziemlich miserabel, und die adaptive Geschwindigkeitsregelung verlangsamt sich manchmal für die gespenstischen Erscheinungen von Autos, die einfach nicht da sind.

Die Technologie ist nicht nur schlecht. Audi’s Voice-aktivierter KI-Assistent ist einer der ersten wirklich nützlichen, die wir ausprobiert haben. Eine viel weniger ablenkende, wenn auch langsamere Art, Inneneinrichtungen zu betreiben als auf dem Bildschirm zu stoßen. Ein großes Lob für die Möglichkeit, fünf „Lieblings“ -Treiber -Assist -Systeme festzulegen und auch über eine ordnungsgemäße Taste schnell auf sie zugreifen zu können.

Es ist ein größeres Auto als der alte A4, und das spiegelt sich in einem geräumigen Innenraum wider. Trotz der niedrigeren Dachlinie haben hintere Passagiere reichlich Platz und vorne können Sie eine schlanke, niedrig gesetzte Fahrposition in einem großen, matschigen Eimersitz einnehmen. Mit dem optionalen Panoramadach fühlt es sich luftig und luxuriös an, aber es ist überraschend, wie schnell Sie dunny, flexible Plastik finden, das nicht in ein Auto mit einem Startpreis von 69.455 € gehört.

Der S5 ist also als Hochgeschwindigkeitskreuzer von seiner besten Seite, und vielleicht ist es unfair, ihn dafür zu beurteilen, dass es manchmal ein lustiger Schwamm ist. Das ist nichts Neues in warmem Audis, und es ist eine Art Punkt: Sie sind mehr ausdrückliche Allwetter-Expressionen als Pin-Sharp-Handler wie das BMW M340I oder Alfa Giulia Veloce. Außerdem könnte der RS5 in dieser Plattform mehr Verspieltheit erschließen.

Richten Sie den S5 jedoch mit Ihren üblichen schnellen Audi -Erwartungen aus, und es könnte Sie möglicherweise sogar angenehm überraschen. Es ist immer noch wie nie zuvor, aber nicht mehr das Fest des Untersteuers, das seine Vorfahren manchmal waren. Es ist nur eine Schande, dass einige der Erfahrungen durch überwältigende und manchmal schlecht integrierte Technologien sauer werden.