2025 Audi A5 Avant Review: Geschäft wie gewohnt

Dies ist der neue Audi A5 Avant, und nein, das ist kein Tippfehler. Dieser Name war Teil von Audi’s großem Plan, EVs mit gleichmäßigen Zahlen und Eiswagen mit seltsamen zu abzuschließen, ein Plan, der das ganze Jahr über dauerte, bevor er abgebrochen wurde.

Der A5 ist also keine zweitürige Version des A4; Es ist effektiv der A4. Der nächste A4 wird ein EV sein, aber es wird das einzige von Audi’s Core -Aufstellung von Salons und Ländern sein, die so aufgeteilt werden. Der zweitürige A5 ist inzwischen tot.

Immer noch folgen? Gut, denn das ist wirklich die einzige große Veränderung. Wir haben bereits den druckvollen V6-S5 ausprobiert, aber Swap ’s‘ für ‚a‘ und die Dinge werden viel sedierter. Hier sind Sie alle 2,0-Liter-Vierzylinder mit Turboladern mit einem siebengangen Dual-Clutch-Auto als Einzelgetriebeoption.

Es gibt ein Benzin in 148 PS- und 201 PS -Aromen, aber wir haben das einzige Dieselangebot gefahren – auch 201 PS und 295 Pfund Ft Drehmoment. Der Antriebsstrang ist mit einer kleinen 48 -V -Batterie und einem titchy -Elektromotor gekrönt, der einige Lücken füllen und sehr milde regenerative Bremsung liefert. Die Diesel ist die einzige Nicht-S-Version des A5, die derzeit mit Quattro erhältlich ist, aber wenn Sie nicht an einem Ort leben, der die richtigen Winter bekommt, würden wir uns nicht darum kümmern-es fühlt sich nie so an, als würde es die Vorderräder überwältigen.

Wie Dieselmotoren gehen, ist es eine gute UN. Es wird immer nur das kleinste Stück grob und mürrlich unter hartem Beschleunigung und ist meistens gedämpft, glatt und stetig in seiner Stromversorgung. Trotz ziemlich vielversprechender Zahlen-0-62 Meilen pro Stunde in 7,7 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 149 km / h-ist es nicht genau Spritzer. Es reitet eine anständige Drehmomentwelle wie alle Dieselmotoren, aber wir können das Tempo nur als „angemessen“ beschreiben, und das ist in einem solchen Auto in Ordnung.

Gut, das heißt, bis Sie es um einen Überholung hängen, wenn das spürbar verzögerte Gas und ein etwas langsam schaltendes Getriebe die Dinge etwas haariger machen kann, als Sie beabsichtigt haben. Sie könnten dies lösen, indem Sie in den dynamischen Modus wechseln, aber sollte das wirklich notwendig sein, um einen Nissan Juke zu überholen, der in 60 42 Meilen pro Stunde verläuft? Außerdem ist das Ändern von Antriebsmodi eines der vielen Dinge, die durch das Innenraum des A5 irritierend machten. Aber in Kürze mehr.

Der Rest des Fahrerlebnisses ist Para für den großen Diesel -Audi -Kurs. Nein, Sie werden nicht sehr schnell gehen, aber Sie werden diesen raffinierten Motor und die matschige Fahrt des A5 genießen. Es ist wirklich ein bequemes Auto, das das Schlimmste isst, das böse britische Straßen darauf werfen können, selbst wenn die optionale Sportsuspension unseres Autos 20 mm niedriger ist.

Das heißt nicht, dass es ein totaler Pudding in den Ecken ist. Wenn Sie nicht völlig albern sind, bleibt es einigermaßen flach und reagiert schnell genug auf Lenkeingänge. Biegen auf schnelleren, fließenden Straßen können reibungslos zusammengespannt werden, wenn die Stimmung Sie einnimmt, aber diese – und die eigenartige schwere Lenkung – sollten Sie nicht dazu verleiten, zu glauben, dass der A5 eine Art Sportwagen ist.

Es ist von seiner besten Seite, die sich bequem Meilen aufgreift und Mitte bis zu den 40ern zuverlässig MPG bekommt. Das Getriebe ist nicht das reaktionsschnellste, aber es ist so glatt, wie Sie möchten, und die Kabine ist von der Außenwelt gedämpft und gut isoliert.

Es ist nicht überraschend, dass wir das gleiche Innenraum haben wie mit dem S5. Es gibt einige überraschend billige Kunststoffe, die in den Luftschlitzen und das glänzende schwarze Zeug auf der Mittelkonsole am deutlichsten sind. Das ist hier etwas akzeptabler als auf dem S5, obwohl unser Auto aus der Launch-Launch-Edition immer noch in einem klobigen € 58.125 eintrat.

Die meisten Probleme ergeben sich jedoch aus der Tatsache, dass es mehr Bildschirme gibt als einen Vue -Zweig, und keiner von ihnen ist besonders logisch angelegt. Bereiten Sie sich auf viele Stößen und Wischen vor, insbesondere wenn Sie Ihr Telefon widerspiegeln, da das Ändern der Einstellungen Sie eher zum Hauptbildschirm des Autos als auf CarPlay oder Android Auto zurückkehrt.

Trotzdem verdient es eine Anerkennung für die Verknüpfungsknopf, die Sie zu fünf ausgewählten „Lieblings“ -An-Einstellungen führt und ansonsten ein ruhiger, bequemer und posh-areough-Feeling-Ort ist, um Zeit zu verbringen. Das B & O -Soundsystem ist auch ziemlich schön.

Da wir der Avant sind, müssen wir über Boot Space sprechen. Sie können den Diesel mit 448 Litern mit den Rücksitzen und 1396 mit Down zusammenstellen. Das ist ein bisschen weniger als seine Chefrivalen, die BMW 3er Touring, das Mercedes C-Class Estate und Volvo V60. Es ist auch etwas weniger als der Avant mit Benzinmotor, aus Gründen, die wir nicht wirklich verstehen, aber annehmen, dass sie sich auf die verfügbaren Quattro Gubbins des Diesel beziehen. Wir sind jedoch etwas wählerisch – da hinten immer noch viel Platz.

Ein grundlegender A5 Avant kostet Sie ab 44.605 €-ein paar Grand weniger als ein Anwesen von C-Klasse, aber etwas mehr als die 3er (was zugegebenermaßen ein Ersatz ziemlich bald ersetzt). Es steht auch einem internen Wettbewerb aus dem VW Passat und Skoda Superb Estate aus-beide billigere Spec, größer und viel näher als früher in Bezug auf die Innenausstattung. Was sie jedoch nicht haben, sind vier Ringe auf der Vorderseite.

Wenn ein „Premium“ -Badge ein Muss ist, ist es trotz des neuen Namens des A5 wie gewohnt wie gewohnt. Die 3er wird schöner zu fahren, die C-Klasse eine treffender luxuriöser und der V60 praktischer. Als Allround-Paket gibt es viel zu loben, um den A5 zu loben. Solange Sie sich mit dieser absoluten Bildschirmewand in den Griff bekommen können.