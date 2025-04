2024 Ford Ranger Recall: Was verursacht Fenster, und wie gefährlich ist es?

Es klingt nicht ernst, bis Sie überlegen, wie viel Kraft ein Fenstermotor ausüben kann. Es braucht nur 22 Pfund Druck, um den Hals eines Kindes zu verletzen, und die elektrischen Fenster können 30 bis 80 Pfund produzieren. Das reicht aus, um Schnitte, Blutergüsse oder Schlimmeres zu verursachen. Strangulation ist in der Vergangenheit passiert. Während moderne Vorschriften jetzt sicherere Switch-Designs und automatische Reverse-Funktionen erfordern, zeigen Probleme wie diese, dass die Technologie immer noch eine konstante Validierung benötigt.

Die meisten Fahrzeuge haben diese Funktion nur bei den Vorderfenstern, sodass die Passagiere der Rücksitzer exponierter sind, insbesondere in jungen Kindern. Die Kinder- und Autosicherheit, eine Wachhundgruppe, hat im Laufe der Jahre fast 100 Todesfälle bei Kindern in den USA in Verbindung gebracht. Obwohl das Problem heute seltener ist, sind die Einsätze hoch.

Sie sollten immer nach einem fehlerhaften Fenstermotor Ausschau halten. Pinchsensoren können auch nicht kalibriert werden, wenn der Akku stirbt oder ersetzt wird, was bedeutet, dass die Fenster möglicherweise nicht mehr wie beabsichtigt funktionieren, bis sie zurückgesetzt werden. Deshalb sind solche Erinnerungen von entscheidender Bedeutung. Selbst eine verpasste Kalibrierung kann zu schweren Verletzungen führen.