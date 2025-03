20 der coolsten Ostereier am Ford Bronco

Während Ostereier viel Spaß machen können, können sie auch praktischere Zwecke dienen, was der Bronco sehr gut geschlagen hat. Ein Beispiel finden Sie auf den erhöhten Pfadviews auf den vorderen Kotflügeln, die an die an die Spitzenkotflügel auf dem Bronco von 1966 erinnerten Kotflügel erinnern. Wenn Sie sie zum ersten Mal ansehen, denken Sie vielleicht, dass sie nur Teil des Designs des SUV sind. Aber sie sind wirklich abgebiegt mit einer Gewichtsbeschränkung von 150 Pfund, die als praktische Referenz für die Aufstellung der Ecken des Fahrzeugs während des Offroading-Stadiums doppelt ist. Unabhängig davon, ob Sie sie verwenden, um Ihre Ausrüstung zu binden oder mit Präzision in enge Wanderwege zu navigieren, ist dieses Osterei ein gutes Beispiel dafür, wie das Design des Bronco häufig mehr als das Auge bietet.

Ein weiteres Osterei mit einem funktionalen Zweck sind die hinteren Schleifen im Kofferraum. Auf diesen Tiedown -Loops finden Sie ein Lasso -Symbol und lassen Sie genau wissen, was sie sind. Während sie Ihre Fracht sichern sollen, ist das Design ein Rückfall in das westliche Erbe des Bronco.

Wenn das nicht genug Funktionalität für Sie ist, gibt es auch Bolzen im gesamten SUV, in denen „Bronco“ auf sie geschrieben ist. Während sie vielleicht nur ein weiterer Teil der Hardware erscheinen, werden sie tatsächlich so konzipiert, dass die Komponente, an die sie angebracht sind, zubehörs und abnehmbar ist.