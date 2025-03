10W-30 Vs. 10W-40: Was ist der Unterschied zwischen diesen Motorölen?

Wenn Sie kein Besitzer des Automobilbesitzers sind, kann es entmutigend sein, eine relativ einfache Wartung wie ein Ölwechsel anzugehen. Es wird noch verwirrender, wenn Sie versuchen zu entscheiden, welche Art von Motoröl Sie verwenden sollten. 10W-30 klingt beispielsweise sehr nahe bei 10W-40. Wie anders können sie sein?

10W-30 und 10W-40 sind in der Tat ähnlich und können verschiedene hohe und niedrige Temperaturen bewältigen. Die 10 -W -Bewertung bedeutet, dass das Öl dünner ist und sich unter kalten Bedingungen schneller bewegt. Dies ist ideal, wenn Sie das Auto an einem Wintermorgen vor der Arbeit ankurbeln. In der zweiten Zahl liegt der Unterschied.

Die 30 und 40 beziehen sich auf die Viskosität oder das Maß des Ölwiderstands des Öls bei 212 ° F. Wenn die Zahl niedrig ist, ist sie bei hohen Temperaturen dünner. Dies bedeutet, dass der 10W-30 im Sommer technisch nicht so gut wie 10W-40 abschneiden würde. Abhängig von Ihrem Standort und Ihrer Jahreszeit ist ein Öl möglicherweise eine bessere Wahl als das andere.