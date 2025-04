10 zuverlässige kleine Toyota -Autos, die Sie 2025 kaufen können (neu und gebraucht)

Ein langjähriger Favorit unter Käufern, die nach einem billigen, zuverlässigen Runabout suchen, war der Toyota Corolla aus der 12. Generation nicht, um das Rad neu zu erfinden. Es debütierte erstmals im Jahr 2020, wobei das 2022 -Modell keine signifikanten Änderungen gegenüber dem Vorjahr feststellte. Toyotas Bestehen darauf, sich an dem zu halten, was es mit der Krone am besten weiß, hat Dividenden für seine Zuverlässigkeit gezahlt, was durchweg zu den besten in seiner Preisklasse bleibt. Auch die Effizienzzahlen sind wettbewerbsfähig, wobei die sparsamste Hybridversion der Corolla -Limousine laut EPA eine kombinierte 52 MPG erzielt.

Die Effizienz variiert geringfügig zwischen nicht-hybriden Corolla-Limousinen, basierend auf ihrer Ausstattung. Am wenigsten effizient ist die Apex -Ausstattung, eine neue Ergänzung für 2022, die 31 mpg in manueller Gestalt erzielt. Am anderen Ende der Skala sollte der automatische Apex nach Angaben der Agentur eine kombinierte 34 MPG zurückgeben. Wie die meisten budgetfreundlichen, kleinen Toyota-Autos ist die Corolla nicht das aufregendste Auto, und es ist auch nicht das luxuriöseste. Mit über 50 Millionen Beispielen des bisher weltweit verkauften Autos hat der Mangel an Fahrspaß jedoch offensichtlich seine Popularität bei Käufern nie behindert.