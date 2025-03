10 SUVs dauern wahrscheinlich 250.000 Meilen

Viele der am längsten dauerhaften SUVs sind mittelgroß oder in voller Größe, aber der Honda CR-V ist eine ansprechende Alternative für diejenigen, die eine Langlebigkeit ohne Masse wünschen. Egal, ob es sich um ältere Modelle oder neuere Modelle handelt, der CR-V hat seine Fähigkeit, länger als das durchschnittliche Auto in seinem Segment zu dauern, durchweg bewiesen, sofern er ordnungsgemäß gewartet wird. Sogar das Beispiel für Museumsgrade in Hondas offizieller Sammlung in Kalifornien hat fast 250.000 Meilen behandelt, und einige Eigentümer berichten über eine weitaus höhere Kilometerleistung.

Der CR-V ist weiterhin ein Top-Verkäufer von Honda, wobei Carbigures berichtet, dass mehr als 360.000 Beispiele die Händler der Marke allein in den USA im Jahr 2024 zurückgelassen haben. Das bedeutet, dass es viele leicht verwendete Beispiele für Käufer mit einem engeren Budget gibt, obwohl es sich lohnt, diese Liste der Top-Kauftipps mit Top-CR-V zu überprüfen, bevor Sie sich auf den Weg machen, um einen zu kaufen. Sowohl neue als auch gebrauchte Käufer können aus einem reinen Benzinantrieb oder einem milden Hybrid wählen, wobei die Effizienzzahlen über beide Antriebsstränge wettbewerbsfähig sind.