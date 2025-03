10 praktische Pendlerautos mit überraschend hoher Leistung

Obwohl es nicht ganz so viele Pferde unter der Motorhaube hat wie die mächtigsten Autos hier, bietet der Hyundai Elantra N immer noch mehr Kraft, als viele Enthusiasten angesichts seines Preisschilds erwarten könnten. Nach Angaben der Marke weckt der turbugeladene 2,0-L-Vierzylindermotor 276 PS, aber sie liefert 24 mpg zusammen und bis zu 29 mpg auf der Autobahn mit dem Handbuch. Ein Automatikgetriebe ist ebenfalls erhältlich und bietet zusammen 23 mpg.

Bei einem Startpreis von 34.350 US -Dollar ohne Gebühren ist das Elantra N bequem das billigste Modell auf dieser Liste, aber es fühlt sich nicht so an. Wir haben das 2025 -Modell Ende 2024 auf der Herzscheine gesteckt und waren beeindruckt von seinem scharfen Handling, wenn er bei alltäglicher Geschwindigkeit hart geschoben wurde.

Es war jedoch nicht ohne Fehler. Der Mangel an drahtlosen Apple CarPlay und Android Auto ist ein Knackpunkt in seiner Nützlichkeit als täglicher Fahrer, aber eine verdrahtete Verbindung ist immer noch Standard. Es ist auch nicht ganz so mächtig wie andere sportliche tägliche Fahrer wie den Civic Type R, aber das Wichtigste ist, dass es auch bei weitem nicht so teuer ist.