10 mächtigste Toyota -SUVs, die von Pferdestärken eingestuft werden

Das Crown -Typenschild ist in Japan bekannt, aber in Amerika ist es weit entfernt von einem bekannten Namen. Das hat Toyota nicht daran gehindert, den Crown Signia SUV für 2025 an die Ufer zu bringen, da das Gegenstück zur Limousine, mit dem es einen Namen teilt. Es ist eines der gehobensten Modelle der Marke und nähert sich in gewisser Weise den Luxusniveaus der Marke, insbesondere in der höchsten Spec Limited Tric. Jeder, der nach einer günstigeren Variante sucht, hat genau eine andere Auswahl, die XLE. Es beginnt bei 43.790 US -Dollar, während die Limited mindestens 41.190 US -Dollar kosten.

Allradantrieb ist für beide Stamme erhältlich und wird mit einem 2,5-Liter-Vierzylinder-Hybridantrieb gepaart, der eine kombinierte 240 PS herausbringt. Es reicht aus, um die Krone signia in der Stadt zu machen, aber nicht genug, um sie überhaupt sportlich zu fühlen. Ähnlich wie bei den meisten Lexus -Modellen ist das Crown Signia mehr für Kreuzfahrten als für die Leistung entwickelt.