10 Häufige Fehler, die dazu führen, dass Menschen ihren Fahrtest nicht bestehen (und wie sie sie vermeiden können)

Während Ihres Fahrtests wird der Prüfer auf die Schritte achten, die Sie vor dem Wechseln der Fahrspuren unternehmen, und die Überprüfung der Spiegel und des blinden Spiegels Ihres Autos, bevor sich bewegende Fahrspuren bewegt, führt zu einer fehlenden Punktzahl für diesen Teil des Tests. In ähnlicher Weise scheitern Sie automatisch, wenn Sie in einer Kreuzung in einer Kreuzung das Wechseln von Spuren in einer Kreuzung haben.

Auch wenn viele moderne Autos Sensoren bieten, die Sie benachrichtigen, wenn sich ein Auto in Ihrem blinden Fleck befindet, können Sie sich in einem Fahrtest nicht auf diese verlassen, da Sie sich beim regelmäßigen Fahren nicht vollständig darauf verlassen können. Aus diesem Grund sollten Sie sich in der Praxis befassen, Ihren blinden Fleck manuell zu überprüfen, indem Sie Ihren Kopf physisch drehen und Ihre Spiegel überprüfen. In der Regel ist die beste Reihenfolge, um den Rückspiegel zu überprüfen, gefolgt vom Seitenspiegel und schließlich auf den blinden Fleck.

Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, mindestens fünf Sekunden lang auf Ihrer Fahrspur zentriert zu bleiben und sich mit Ihrer linken oder rechts einen Blinker zu entfernen, bevor Sie die Fahrspur wechseln, um anderen Fahrern viel Zeit zu geben, um Ihre Handlungen vorherzusagen.