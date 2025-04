10 gemeinsame Autos (und was sie tun)

Obwohl in den meisten Autos ein Traktionskontrollknopf zu finden ist, ist es wahrscheinlich am besten, sie in Ruhe zu lassen. Die Traktionskontrolle wird standardmäßig eingeschaltet, und das Ausschalten deaktiviert eines der wichtigsten Sicherheitssysteme des Autos. Sein Ziel ist es, das Auto unter Kontrolle zu halten, wenn ein Rad zu rutschen beginnt, wodurch das Auto nicht den Griff verliert und in eine Rutsche eintritt. Wenn das System feststellt, dass sich ein Rad erheblich schneller bewegt als ein anderes, kann es die Stromversorgung vorübergehend an dieses Rad reduzieren, um die Traktion wiederzugewinnen. Wenn sich das System einsetzt, erscheint die Traktionskontrollwarnleuchte vorübergehend auf dem Armaturenbrett Ihres Autos, und Sie fühlen sich möglicherweise ein wenig, wie das Auto die Stromversorgung am Steuer senkt.

Die Traktionskontrolle wurde nach 2012 bei allen neuen Autos Standard, kann aber auch bei vielen Modellen gefunden werden, die zuvor hergestellt wurden. Wenn Sie das System ausschalten, drehen sich die Räder frei, was gefährlich sein kann, wenn Sie auf der Straße den Griff verlieren. Es gibt jedoch eine Handvoll Situationen, in denen es nützlich sein kann, wie wenn Sie in Schnee oder Schlamm stecken. In beiden Fällen kann es vorteilhaft sein, die Räder drehen zu lassen, um das Auto leicht nach vorne oder rückwärts zu schieben. Sobald Sie aus dem rutschigen Patch nicht mehr sind, stellen Sie sicher, dass das System wieder eingeschaltet wird, da es in fast jeder anderen Situation eine nützliche Sicherheitsfunktion ist.