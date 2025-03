10 Dinge zu wissen, bevor Sie einen Ford Bronco (neu oder gebraucht) kauften

Trotz Fords All-American Heritage werden nicht alle aktuellen Modelle in den USA hergestellt. Der Bronco Sport und Maverick Pickup werden beispielsweise in Mexiko hergestellt, während der gehobene Lincoln Nautilus aus China importiert wird. Das Blue Oval hat in China eine Fabrik in China, die dort Broncos für den lokalen Markt herstellt, aber alle amerikanischen Marktbroncos werden in seinem Versammlungswerk in Michigan gebaut. Der Autohersteller investierte Berichten zufolge 750 Millionen US -Dollar, um die Anlage zur Vorbereitung auf die Bronco -Montage zu verbessern und dabei mehrere tausend Arbeitsplätze zu schützen.

Dieselbe Fabrik produzierte alle früheren Generationen des Bronco aus den 60ern bis in die 90er Jahre, mit über 1 Million Beispielen, bevor Ford 1996 den Plug des Typenschilds zog.