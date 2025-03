10 der verwirrendsten Verkehrszeichen, erklärt

Auf vielen Hauptstraßen gibt es ein Richtungsungleichgewicht in den Verkehrsmustern, insbesondere während der Haupt- und Abendstunde. Der Verkehr bewegt sich typischerweise am Morgen zu Städten und Aktivitätszentren und abends von ihnen weg. Das bedeutet, dass Sie ein paar Mal am Tag einen starken Verkehr in eine Richtung haben und fast keinen Verkehr in die andere Richtung.

Reversible Gassen versuchen, dieses Problem zu lösen, indem sie in Zeiten starken Verkehrs von diesen relativ leeren Fahrspuren ausleihen, und das bedeutet nicht nur die Hauptverkehrszeit. Reversible Gassen sind auch während des Baus nützlich, wenn ein Autounfall oder andere Notfallblocks eine Fahrspur blockiert, und bei hohen Bevölkerungsveranstaltungen wie Sportereignissen. Es gibt reversible Fahrspuren außerhalb der Sportstadien in Texas, mit denen Verkehrsingenieure nach großen Spielen den Gästefluss lindern.

Trotz ihres Nutzens können reversible Fahrspuren in der Praxis kompliziert werden, und es gibt nicht sehr viele von ihnen. Bis 2010 waren in den USA weniger als 100 reversible Spursysteme in den USA in Betrieb. Klare Beschilderung, einschließlich der reversiblen Spur- und End -Reversible -Spur -Zeichen, ist wichtig, damit reversible Fahrspuren arbeiten können, zumal die meisten Menschen sie noch nie zuvor auf sie gestoßen sind.