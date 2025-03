10 der Kraftstoff-effizientesten Lexus-Modelle, die Sie kaufen können

Obwohl Sportlimousinen nicht so reichlich vorhanden sind wie früher, sind diejenigen, die auf dem Markt bleiben, im Allgemeinen sehr beeindruckend. Das bedeutet, dass der Lexus einem harten Wettbewerb gegenübersteht, und in unserer neuesten Überprüfung des Autos waren wir uns nicht ganz sicher, dass es sich auf seine Konkurrenten einsetzen könnte. Der rumpelnde V8 -Motor in unserem Lexus ist 500 F Sportleistungstester, aber wir dachten, der Rest des Autos sei nicht ganz mit den besten in diesem Segment gleichermaßen.

Käufer, die nach der wirtschaftlichsten Version des IS -Is suchen, werden sich auch nicht selbst zum V8 bekommen. Tatsächlich hat der IS 300 nur die Hälfte der Zylinder, aber es erreicht nur eine relativ bescheidene 25 MPG zusammen. Im Gegensatz dazu ist der V8-Anbieter 500 F Sportleistungstreffer 20 mpg kombiniert. Obwohl der V8 erheblich teurer und auch weniger effizienter ist, sind wir dennoch geneigt, den Treffer zu erzielen und ihn über die IS 300 zu wählen, zumal Käufer, die nach ultimativen Effizienz suchen, an anderer Stelle im Lexus -Bereich viel besser bedient werden.