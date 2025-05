10 der coolsten Honda -Autos aus den 90ern

Der erste Bürger, der das verehrte Typ R -Abzeichen trug, erschien 1997 und war nur in Japan erhältlich. Unter seiner Motorhaube saß ein 1,6-l-Vierzylindermotor, der den Fahrer wie der Integra Typ R in die höchsten Reichweite seines Rev-Bereichs musste, um wirklich zu glänzen. Die Leistung von 185 PS ist nach heutigen Maßstäben eine bescheidene Zahl, aber sie war für die Ära beeindruckend und angeblich genug für eine Zeit von rund sechs Sekunden mit einer Zeit von Null bis 60 Meilen pro Stunde. Ausgestattet zu jedem Auto war ein Fünfgang-Schaltgetriebe, das wie alle Typ R Civics danach nur an die Vorderräder an die Vorderräder geschickt wurde.

Selbst während seines Produktionslaufs war es ein seltenes Auto mit insgesamt rund 16.000 gebaut. Heute überlebt nur ein Bruchteil dieses ursprünglichen Laufs, und noch weniger überleben im Bestandszustand. Diejenigen, die überleben, wurden inzwischen größtenteils verwendet und missbraucht, so dass die wenigen, die in gutem Zustand bleiben, eine erhebliche Prämie haben. Die Preise für das durchschnittliche Beispiel liegen bei rund 26.000 US -Dollar, aber die saubersten Beispiele können diese Zahl fast doppelt so hoch dass sie kosten.