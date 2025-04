10 der am schnellsten beschleunigten Autos der Welt, die bis zum 0-60 Mal eingestuft werden

Sie können den Platz von Dodge Challenger SRT Demon 170er auf dieser Liste als Rätsel betrachten. Zwischen dem nicht so einbegrenzten Produktionslauf von 3.300 Modellen, seinem relativ einladenden Preis von weniger als 100.000 US-Dollar und der Tatsache, dass es keine Art von EV oder Hybrid ist, sollte es auf keinen Fall in der Lage sein, mit den Millionen-Dollar-Hypercars konkurrieren zu können. Aber es schafft es immer noch zu beeindrucken, und seine 0-60-Zeit schlägt fast jeden anderen Rivalen mit nur 1,66 Sekunden. Wenn die Beschleunigung das ist, was Sie am meisten schätzen, ist es nicht sehr sinnvoll, 3,2 Millionen US -Dollar für ein Luxusfahrzeug anstelle dieses schockierenden Speedster herauszubringen.

Natürlich verwendet dieses Auto, wie einige zuvor erwähnte Konkurrenten, ein paar Tricks, um sich so schnell zu bewegen. Insbesondere wird diese Schnelligkeit nur auf einem vorbereiteten Dragstreifen erreicht, wobei die Zeit unter weniger idealen Bedingungen auf etwa 2,1 Sekunden stieg. Es ist eine ziemlich massive Abweichung und kann viel Wind aus den Haaren nehmen, wenn Sie sich nur um den 60 -Meilen -Sprint befassen. Trotzdem, wenn es um Autos geht, die vollständig gasbetrieben werden, ist es unwahrscheinlich, dass Sie die Dämonzeiten 170er Jahre mit oder ohne Vorbereitung übertreffen.