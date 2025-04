Es mag ein relativ neuer Ergänzung in der Aufstellung sein, aber die Toyota -Krone ist bereits eines der besten Autos der Marke, wenn es um den Wiederverkaufswert geht. Es traf die Händler für das Modell 2023 und kurz nach dem Start haben wir einige Zeit damit verbracht, das Auto durch seine Schritte zu bringen. Wir waren beeindruckt von dem Hybrid Max Antriebsstrang des Autos und dem einzigartigen Styling, obwohl wir im Kabinendesign nicht nur so verkauft waren, das sich im Vergleich zum Rest des Autos nicht inspiriert fühlte. Die Krone ist auch das billigste Modell in Toyotas Aufstellung entfernt. Die Preise ab 41.440 US-Dollar für 2026. Steigen Sie bis zur obersten Platin-Trimm, und Sie müssen mindestens 54.990 US-Dollar ausgeben.

Top-Spec Crown-Modelle befehlen die Preise in der Nähe von Lexus-Territorium, aber wohl keine der aktuellen Generation von Lexus-Limousinen so interessant aussieht wie die Krone. Auch Lexus -Limousinen bieten auch so hohe Wiederverkaufswerte – tatsächlich bieten nur zwei seiner Modelle den Wiederverkaufswerte über 50%und beide SUVs. Die Krone bietet einen besser vorhergesagten Wiederverkaufswert über fünf Jahre als jedes Lexus -Modell. KBB schätzt, dass es sich in diesem Zeitraum auf rund 54,7% seines ursprünglichen Aufkleberpreises halten sollte.