0W-8 Motoröl: Welche Autos benutzen es und warum ist es so teuer?

Jetzt, da Sie wissen, was Autos 0W-8 Motoröl verwenden und warum es sowohl schwierig zu finden als auch teuer sein kann, fragen Sie sich vielleicht, was überhaupt so besonders ist. Wie bereits erwähnt, ist 0W-8-Motoröl wesentlich dünner als Standard-Motoröle. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass Motoröle in den letzten Jahren dünner geworden sind, wobei Öle wie 5W-20 und 0W-20 immer beliebter werden. Es gibt einige Gründe, warum dies so ist.

Dünnere Öle können sich viel effizienter durch einen Motor bewegen als ein dickeres Öl. Diese dünneren Öle erzeugen weniger Reibung und ermöglichen es dem Motor, im Zirkulationsöl weniger Anstrengungen zu unternehmen, was zu einer geringeren Stromverschwendung und einer erhöhten Kraftstoffverbrauchsleistung führt. Der zweite Teil dieser Gleichung ist, dass die US-Regierung verschiedene Kraftstoffeffizienzstandards für moderne Fahrzeuge vorgelegt hat. Die Hersteller sind verpflichtet, sich an diese Standards zu halten, und bauen nun immer effizientere Motoren auf, um die Kraftstoffeffizienzziele zu erreichen.

Diese modernen Motoren sind mit wesentlich engeren Toleranzen und Freigaben gebaut, was bedeutet, dass der Raum zwischen einzelnen Teilen und der Abweichung zwischen optimalen und zulässigen Dimensionen immer kleiner geworden ist. Für dickere Öle ist es schwieriger, sich durch diese Motoren zu bewegen, was zu dünneren, weniger viskosen Ölen erforderlich ist. Neues 0W-8-Motoröl ist wesentlich dünner als andere Öle, wie durch die Zahlen und Buchstaben wie „W“ angegeben und für effiziente Hybridmotoren ausgelegt. Hybridfahrzeuge verlassen sich in bestimmten Fahrsituationen auf elektrische Leistung, was bedeutet, dass der Motor nicht so hart oder häufig in traditionelle Autos findet. Das macht ein dünneres Öl noch notwendiger, da dickere Öle für anstrengteres Fahren, Motoren mit größeren Toleranzen und oft höhere Betriebstemperaturen ausgelegt sind.