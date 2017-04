BMW 5er LWB China

Der würde fraglos auch manchem Oberklassefan in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefallen. BMW zeigt auf der Shanghai Autoshow 2017 erstmals seinen neuen 5er BMW LWB. Bei genauem Hingucken wird schnell deutlich, dass der das gewisse Etwas mehr bietet. So hat der neue 5er in China einen um 13,3 Zentimeter verlängerten Radstand. Der üppig dimensionierte Fond mit elektrischen Einzelsitzen, separater Klimatisierung und Bordentertainment bleibt bei uns allein dem Topmodell 7er BMW vorbehalten. Wer in China etwas auf sich hält, der sitzt nicht vorne links, sondern hinten rechts und lässt sich im stressigen Innenstadtverkehr entspannt chauffieren. Das gilt insbesondere für die edlen Limousinen der europäischen Premiumhersteller. So gibt es nicht nur die Luxusmodelle oder die Oberklasse mit Audi A6, Mercedes E-Klasse und nun auch dem neuen BMW 5er mit jeweils verlängerten Radstand - bereits eine Klasse darunter sind 3er, A4 und C-Klasse mit mehr Platz im Fond ausgestattet. Die Normalversionen, wie man sie aus Europa oder den USA kennt, werden in China oder einigen anderen Chauffeursmärkten zumeist gar nicht angeboten. Wie gut so viel Länge nicht nur dem Platzangebot im Fond, sondern auch den Proportionen des neuen BMW 5er tut, das kann man erstmals auf der Automesse in Shanghai bewundern. Wie das Vorgängermodell entsteht auch die neue BMW 5er Limousine in der Langversion am Produktionsstandort Shenyang im Nordosten Chinas. In einem Joint Venture zwischen der BMW Group und Brilliance Auto Group werden dort speziell für den chinesischen Markt konzipierte Modelle wie der 5er LWB oder der 3er LWB produziert. Neben den Einzelsitzen und elektrischer Lehnenneigung für die äußeren Fondplätze umfasst die China-Ausstattung spezifische Kopfstützen und eine Mittelarmlehne mit integriertem Tablet, über das unter anderem Sitzposition und Infotainment bedient werden können. Außerdem kann vom Fond aus auch die Position des Beifahrersitzes justiert werden, um auf dem rechten hinteren Sitzplatz zusätzliche Beinfreiheit zu gewinnen. Neben einem Komfortfahrwerk gibt es unteren anderem Ambientebeleuchtung, Innenraumfilter mit entsprechender Beduftung und eine automatische Umluftschaltung, um die Aufenthaltsqualität im Innenraum bei langen Staus und Fahrten in der Innenstadt zu steigern. Das Motorenangebot entspricht weitgehend dem der europäischen Modelle - exklusiv der entsprechenden Dieselversionen. Stand: 19.04.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Shanghai