Kompakte SUV sind schwer im Trend. Auch Volvo mag sich dieses Geschäft nicht entgehen lassen und legt nach dem 4,69 Meter langen Bestseller XC60 und seinem Fünf-Meter-Schlachtschiff XC90 mit dem XC40 nun einen kleinen Allradler auf, der 4.43 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,65 Meter hoch ist. An Parkfläche nimmt er damit gerade mal ein paar Zentimeter mehr ein als beispielsweise ein Opel Astra.

Optisch ist der kleine Volvo-SUV, der unter anderem gegen Audi Q2, BMW X1 oder den Mercedes GLA antreten soll, durchaus gelungen: Ohne überschwängliche Sicken und Falzen, ohne Schnörkel, Chrom und Zierrad. Klar, sachlich, kantig, edel - ein Volvo eben. Allenfalls die ziemlich üppige Hohlkehle unten an den Türen fällt da optisch raus. Zum Markenbild gehören die Scheinwerfer mit dem typischen, auch als Blinker funktionierenden Tagfahrlicht, das die Schweden "Thors Hammer" getauft haben und die hoch geschwungenen Rückleuchten im Hockeyschläger-Design. Unter dieser Karosserie ist die neue CMA-Plattform zu finden, die Volvos chinesische Mutter Geely für die Kompaktmodelle entwickelt hat, darunter auch die neue Exportmarke Lynk und Co.

Innen bietet der XC40 auch dank des langen Radstandes von 2,70 Metern erstaunlich viel Platz - vorne wie hinten. Geteilter Meinung sein kann man über einzelne Design-Stückchen wie zum Beispiel die Lüftungsdüsen - die wirken ein bisschen wie frisch aus einem Flash Gordon-Comic. Aber unter dem Strich kommt der XC40 auch da gut weg. Die Materialien wirken edel und sind hochwertig verbaut, man wird nicht mit Allerweltsdesign oder Billigplastik gequält.

Stauraum ist ausreichend vorhanden, sogar Flaschenhalter gibt es in den Türen und einen herausnehmbaren Abfalleimer in der Mittelkonsole. Dazu kommen Fächer unter den Sitzen und neben der Rückbank sowie Haken für diverse Einkaufsbeutel- selbst am Handschuhfach findet sich ein herausklappbarer Haken, an dem man ein Einkaufsnetz baumeln lassen kann. Das Armaturenbrett ist aufgeräumt und übersichtlich. In der Mitte thront ein Neun-Zoll-Bildschirm, wie er schon aus dem XC60 und XC90 bekannt ist. Das zentrale Display ist leicht zum Fahrer hin geneigt. An der Kartendarstellung des Navigationssystems lässt sich sicher noch arbeiten - manche Straßen sind einfach nur übersehbar dünn dargestellt. Vor dem Fahrer informiert ein programmierbares digitales Display über alles, was er jeweils wissen muss. Der Kofferraum bewegt sich mit 460 bis 1.336 Liter Stauraum im oberen Bereich des Segments. Der Laderaum ist dabei gut durchdacht: Unter der ersten Ebene verbirgt sich weiterer Stauraum, die obere Abdeckung lässt sich dort problemlos verstauen und muß nicht extra irgendwo in der Garage abgestellt werden.



Bis zum Tempo von 130 km/h kann der Volvo XC40 zumindest teilautonom fahren



Zum Verkaufsstart Anfang 2018 bietet Volvo den im belgischen Gent produzierten XC40 eher bescheiden mit zwei Motoren an: einem Benziner mit 182 kW/247 PS und einem per SCR-Katalysator gereinigten Diesel mit 140 kW/190 PS. Im Frühjahr 2018 soll noch eine 114 kW/156 PS-starke 3-Zylinder-Version folgen, irgendwann auch eine hybride und eine rein elektrische Ausgabe. Diesel? Wollte Volvo den Selbstzünder nicht einmotten? Jein. Die Schweden haben lediglich angekündigt, dass sie keine neuen Dieselmotoren mehr entwickeln wollen. Da aber praktisch alle Diesel der Schweden relativ frische vom Reißbrett kommen, werden sie noch eine ganze Reihe von Jahren in Fahrzeugen von Volvo zu finden sein - so produziert man einen PR-Selbstläufer.

Der Benziner liefert aus knapp zwei Litern Hubraum 247 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Nm, das ab 1.800 U/min. anliegt. Das reicht, um den 1,7 Tonnen schweren Schweden über alle vier Räder in gerade mal 6,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Bei 230 km/h ist dann Schluss mit Vortrieb. Unter den kleinen SUV sind das Spitzenwerte. Eher Durchschnitt in dem Segment ist der offizielle Verbrauch von 7,1 Liter Super auf 100 Kilometern, dem man in der Realität getrost noch zwei Liter draufpacken kann. Der Zwei-Liter-Diesel mit seinen 190 PS und 400 Nm maximalem Drehmoment ist für 210 km/h Spitze und eine Beschleunigung von 7,9 Sekunden gut. Der Durchschnittsverbrauch: 5,1 Liter.

So oder so: Der XC40 ist innen sehr ruhig unterwegs. Vom jeweiligen Motor ist kaum etwas zu hören, Außengeräusche bleiben weitgehend da, wo sie hin gehören: außen. Je nach Fahrmodus merkt man mehr oder weniger von den 247 PS des Antriebsmotors. Im Komfort-Modus eher weniger, im Dynamik-Modus dann doch mehr. Dann macht der XC40 auch deutlich mehr Spaß: Die Lenkung versteift sich, die Gänge drehen höher, die Beschleunigung verdient ihren Namen und auch die Federung wird etwas härter. Allerdings nie so bockig, dass der Komfort verloren ginge. Selbst auf schlechten Straßen federt der XC40 kommod durch, eine Seitenneigung ist kaum spürbar und der Kompakt-SUV bleibt unbeirrbar in der Spur. Zu alledem passt die geradezu fantilliastische 8-Gang-Automatik: Sie wechselt die Gänge ohne jeglich merkbare Zugkraftverzögerung. Das in Tiefe und Neigung verstellbare Lenkrad, das auf den ersten Blick etwas klein erscheint, funktioniert bestens und ermöglicht ein sehr präzises Lenken. Bis zum Tempo von 130 km/h kann der Volvo XC40 zumindest teilautonom fahren, so er mit dem optionalen "Pilot Assist"-System ausgestattet ist. Das funktioniert durchaus zuverlässig und ist einfach zu bedienen.

Mit dem Abo-Dienst "Care by Volvo" bieten die Schweden eine Art Rundum-Sorglos-Paket an, das sie gerne mit dem Service von Mobilfunkfirmen rund ums Handy vergleichen. Wie funktioniert diese Flatrate? Man wählt Ausstattung, voraussichtliche Kilometerleistung, Vertragslaufzeit und holt sich sein Fahrzeug beim Händler ab. Von da an ist - außer dem Benzin - praktisch alles inklusive: Anmeldung, Wartung, Steuern, Versicherung, selbst die Wäsche, in manchen Märkten das regelmäßige Betanken und die Abholung zum Service. Dazu kommen Reparaturen und Winterreifen samt Einlagerung. Nach zwei Jahren kann der Wagen dann gegen einen neuen getauscht werden. Das ist allerdings nicht unbedingt preiswert: Monatlich werden 1,5 Prozent vom Bruttolistenpreis fällig - beim Benziner wären das knapp 700 Euro. Eigentümer des Fahrzeugs bleibt dabei immer Volvo. Ganz normal kaufen lässt sich der Volvo XC40 allerdings auch noch: Dann werden mindestens 31.350 Euro fällig für den Diesel, 46.100 Euro für den Benziner.