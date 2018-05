Volvo V60 D4 

Er ist bei Volvo einer der letzten seiner Art: Wenn der neue V60 im Juli zu den Händlern rollt, dann steht er zunächst mit zwei Diesel- und einem Benzinmotor zur Wahl. Am Ende des Jahres kommt dann noch mit gleicher Motorisierung der V60 Scout als Roughroad-Derivat - und dann ist Schluß mit Diesel bei den Schweden. Die Stufenheck-Variante S60 wird ab 2019 dann nur noch mit Benzinmotoren und als Hybrid angeboten.

Wirtschaftlich gehen die Schweden allerdings kein großes Risiko damit ein: Die Limousine wird eh vor allem in Märkten gekauft, in denen Diesel keine große Rolle spielt - die USA und China vor allem. Der V60-Kombi dagegen punktet vor allem in den Märkten mit hohem Diesel-Anteil: Allein in Deutschland waren vergangenes Jahr 70% der verkauften Volvo mit Selbstzünder unterwegs. Mit den Diesel des neuen V60 allerdings dürften auch die deutschen Käufer keine Probleme haben mit gesperrten Innenstädten: Beide Nagler erfüllen - wie alle Motoren der Schweden - die Voraussetzungen für Euro 6d-TEMP. Das dürfte eine Weile halten.

Im frontgetriebenen Volvo D4, dem voraussichtlichen Volumenmodell, arbeitet ein Zwei-Liter-Diesel, der 140 kW/190 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Nm liefert, das zwischen 1.750 und 2.500 U/min. anliegt. Das reicht gut, um den bis zu zwei Tonnen schweren Lifestyle-Kombi in 7,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu bringen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 220 km/h erreicht. Unterwegs ist nicht viel Diesel zu hören: Allenfalls wenn man langsam und mit niedriger Drehzahl unterwegs ist klingt im Hintergrund das "Nageln" eines Diesel heraus. Dafür gibt es die Vorteile eines Selbstzünders: Wegen des hohen Drehmoments zieht der D4 souverän davon. Dank der zwei Turbolader ist nicht mal ein Turbolöchlein zu spüren. Der Motor arbeitet laufruhig und geschmeidig. Den offiziellen Durchschnittsverbrauch von 4,7 Liter auf 100 Kilometer nach alter Messung darf man getrost vergessen. Der WLTP-Verbrauch von 7,0 Liter ist da deutlich realistischer.

Wer mehr PS haben will, für den ist der Top-Benziner T6 gedacht. Der holt aus ebenfalls zwei Litern Hubraum satte 228 kW/310 PS heraus und rennt in 5,8 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h. Auch der T6 läuft rund und leise will aber laut WLTP-Messung 9,0 Liter Kraftstoff auf 100 km. Beide Motoren harmonieren bestens mit der optionalen 8-Gang-Automatik (den D4 gibt es auch mit 6-Gang-Handschaltung). Die Gänge wechseln bei der Automatik ohne spürbare Kraftunterbrechung und sind bestens auf die Motorleistungen abgestimmt. Was gelegentlich nervt, das ist die automatische Motorabschaltung - vor allem im Stopp-and-Go-Verkehr in der Stadt oder auf der Autobahn. Die Abschaltung reagiert bereits so früh, dass es ein nerviges permanentes Ein und Aus des Motors gibt.



An Assistenzsystemen bringt der Volvo V60 so ziemlich alles mit, was der Markt hergibt - serienmäßig oder als Option



Der neue Volvo V60 ist ein sehr angenehmer Reisekombi mit einer komfortablen Federung geworden. Er baut auf der neuen SPA-Plattform, auf der auch schon der V90 und der XC60 stehen. Gegenüber seinem Vorgänger hat er in der Länge 12,5 Zentimeter zugelegt, in der Breite 2,5 Zentimeter, ist aber 5,7 Zentimeter flacher geworden. Das verleiht ihm eine sportliche Linie. Der Radstand wuchs um 9,7 Zentimeter auf nun 2.872 mm. Das kommt vor allem den Passagieren in der zweiten Reihe und dem Kofferraum zugute. Der Laderaum fasst nun 529 Liter und hat einen doppelten Boden: Unter der eigentlichen Ladefläche lässt sich reichlich Kleinzeug unterbringe. Wer die Rückbank umlegt, der bekommt zwar keine ebene Ladefläche, dafür aber 1.441 Liter Stauraum. Allerdings: Die Volvo-Kombis sind keine Handwerker-Laster mehr wie früher. Die Schweden setzen auf Lifestyle: Surfbrett statt Farbeimer.

Wer Volvo fährt, der wird sich innen auf Anhieb zurecht finden. Gestartet wird über einen etwas byzantinisch designten Knopf auf dem Mitteltunnel. Die Anzeigen vor dem Fahrer sind digital, in der Mitte des Armaturenbrettes dominiert eine hochformatige Touchscreen, über die praktisch alle Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Das erfordert etwas Lernaufwand und lenkt den Fahrer gelegentlich ab, wenn er statt auf die Straße auf das Display blicken muss, um auch ja das richtige Icon zu treffen. Etwas Gewöhnung braucht auch das Navigationssystem, das gelegentlich verwirrende Ansagen macht. An Assistenzsystemen bringt der Volvo V60 so ziemlich alles mit, was der Markt hergibt - serienmäßig oder als Option: Von der Fußgänger- und Elch-Erkennung über Lenkunterstützung bis zum Notbremsassistenten.

Platz ist vor allem vorne reichlich im V60. Die Sitze sind bequem selbst auf langen Fahrten und lassen sich vielfältig einstellen auch für größere Zeitgenossen. Das Lenkrad ist in Tiefe und Neigung großzügig verstellbar. Die Kopffreiheit vorne ist sehr gut, nimmt dank des geschwungenen Daches nach hinten allerdings ein wenig ab.