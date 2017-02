Volkswagen Golf 1.5 TSI

Kurz & bündig [+] Gutes Platzangebot, ordentliche Verarbeitung, viele Assistenzsysteme, niedriger Innengeräuschpegel, elastischer Motor, präzise Schaltung, sicheres Fahrverhalten [-] Hoher Preis, nur zwei Jahre Garantie

Volkswagen gibt sich bescheiden wie selten. Zwar ist natürlich vom VW Golf als dem "erfolgreichsten europäischen Auto" die Rede. Und von der "gigantischen Zahl" von einer Million gebauter Fahrzeuge pro Jahr: "Rein rechnerisch wurde in den letzen vier Jahrzehnten alle 40 Sekunden ein neuer Golf gekauft, gebaut und ausgeliefert." Die neueste Modellpflege allerdings, mit der die Wolfsburger ihren Klassiker bis zur Ablösung durch die dann achte Generation in rund zwei Jahren über die Runden bringen wollen, nennen sie schlicht: "Update". Mehr ist es genau genommen auch nicht - aber auch nicht weniger. Rein optisch hat sich kaum etwas getan. An Stoßfängern und Kühlergrill gab es homöopathisch kosmetische Korrekturen. Dazu kommen Pflichtretuschen an den Rückleuchten. Xenonlicht-Scheinwerfer sind Vergangenheit, sie werden in Limousine und Variant durch LED-Scheinwerfer abgelöst. Wahlweise gibt es nun auch für den Golf trapezförmiger Chromblenden für die Abgasanlage. Die eigentlichen Veränderungen gab es unter der Karosserie: "Wir haben den Golf weiter digitalisiert", sagt Entwicklungsvorstand Frank Welsch. Wohl wahr. Die Assistenzsysteme wurden durchweg auf den neuesten Stand gebracht, dazu kamen diverse Optionen für eine Vernetzung. Im Stau zum Beispiel fährt der Golf nun dank der Kombination von automatischer Abstandsregelung und aktivem Spurhalteassistenten bis zu 60 km/h teilautonom durch den Stop-and-Go-Verkehr. Der Radarsensoren ist vom unteren Lufteinlass unter das große VW-Logo auf dem oberen Kühlergrill gewandert. "Finden Sie mal ein Emblem, das wie Chrome aussieht und Radarstrahlen trotzdem durchläßt", Welsch kann sich bei dem Golf-Update auch über solche Sachen freuen. Das Infotainmentsystem "Discover Pro" reagiert nun auf Gestensteuerung und bekam durch die Bank größere Touchscreens. Die wirken wie Tablets und haben auch eine ähnlich hohe Auflösung. Klar, dass sich MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto einbinden lassen. Schön und informativ das digitale Kombiinstrument und seine zahlreichen Einstellmöglichkeiten.

Am Platzangebot innen hat sich nichts geändert: vorne üppig, hinten so lala

Neu sind die Onlinedienste "Guide & Inform" sowie "Security & Service", die über Apps künftig eine Vielzahl von Optionen bieten sollen - nicht nur für das Auto selbst. Möglich soll es zum Beispiel werden, dass sich unterwegs die Haustürkamera meldet und zeigt, wer auf der Matte steht. Ein Druck auf den Golf-Bildschirm öffnet dann gegebenenfalls die Tür. "DoorBird" nennt sich das. Unterwegs ist man im neuen Golf genauso souverän wie im alten. Sitzt man nicht gerade im GTI, der nun 230 PS hat, ärgert man sich über die zu leicht gängige und schwammige Lenkung genauso, wie man sich über die präzise und knackige Handschaltung freut. Am Platzangebot innen hat sich nichts geändert: vorne üppig, hinten so lala. Der Kofferraum bietet voll bestuhlt 380 Liter, die Türen öffnen weit - der VW-Golf eben. Neu im Motoren-Angebot ist der 1,5-Liter-TSI. Der Benziner liefert 110 kW/150 PS und ein maximales Drehmoment von 250 Nm, das ab 1.500 U/min. anliegt. Das sorgt dafür, dass man mit dem TSI sehr schaltfaul unterwegs sein kann und auch im unteren Drehzahlbereich schnell auf Touren kommt. Offiziell brauch er 8,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 - Überholen auf der Landstraße oder das Einfädeln in die Autobahn funktionieren so souverän und stressfreie. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 216 km/h ist Schluss. Der Vierzylinder läuft rund und ruhig. Dass sich im Teillastbereich immer wieder mal zwei Zylinder abschalten, merkt man allenfalls an der "ECO"-Anzeige im Kombiinstrument. Nach der DIN-Messung soll der TSI mit 5,1 Liter auf 100 Kilometer auskommen - knappe sieben Liter sind da realistischer. Wenn der überarbeitete Golf im März zu den Händlern rollt, dann steht als Preisschild mindestens 17.850 für das Basismodell davor. Der 1,5-Liter-TSI schlägt allerdings mit mindestens 24.125 Euro zu Buche. "Mehr innere Werte, wenig optische Kosmetik - Volkswagen hat den Golf vor allem digital auf die Höhe der Zeit gebracht. Das muss erst mal reichen."

Jürgen Wolff Stand: 02.02.2017 Artikel bookmarken Text: Jürgen Wolff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://goo.gl/jW7cd0 Ort: Mallorca Wie entsteht ein Fahrbericht? Das erfahren Sie hier