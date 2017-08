Wohnmobil Volkswagen California XXL

Der VW California XXL ist eine Wohnmobil-Studie der Kategorie "Wenn der so auf die Straße kommt, werde ich zum Mörder! Denn dann geht es meinem Sparschwein an den Kragen!" Dass das Schwein sehr groß sein müsste, dürfte klar sein. Doch für das Geld wird auch einiges geboten. Nicht ohne Grund denken aktuell immer noch viele beim mobilen Urlaub an Volkswagen - dem legendären Bulli und seinen Nachfolgern sei Dank. Da wundert es kaum, dass die Hannoveraner ihr Know How nun im Bereich der Reisemobile bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht testen. Wobei "Testen" vielleicht ein wenig zu negativ rüber kommt. Denn sowohl die Modellreihe California als auch der Crafter, auf dem der California XXL aufbaut, sind zu immer beliebteren Modellreihen avanciert. Hinter dem Mercedes Sprinter liegt der Crafter mit rund 50.000 verkauften Einheiten im Jahr auf Platz zwei und vom California träumt nahezu jeder, der mobil im Urlaub sein möchte. Nur leider scheitert es oft am nötigen Kleingeld. Aktuell beginnt zumindest der Basis-California-Traum ab 42.567 Euro Wirklichkeit zu werden. Beim XXL dürfte der Preis auch in Richtung "XXL" gehen. Doch bis der XXL-Traum in vielleicht 1,5 Jahren zur Realität wird, darf man zuvor einen Blick auf und in die Reisemobil-Studie mit dem festen Hoch- und Panoramadach und dem um 24 Zentimeter verlängertem Heck riskieren. Vor allem Das Heck wirkt im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. Wer böse ist, könnte bei dem Designer eine Vorliebe für die erste Generation des SsangYong Rodius vermuten. Doch das wäre schon wirklich sehr böse. Zudem erfüllt das überstehende Heck auch einen Zweck, der nicht designgeschuldet ist: Dank des Bürzels entsteht ein großes Komfortbett mit einer Länge von zwei Metern und einer Breite von 1,70 Meter. Was ebenfalls über die Optik hinwegtröstet: Das elektrische System des California XXL kann das Bett im Winter beheizen und im Sommer durchlüften und kühlen. Neben dem Heckfenster, das sich öffnen läßt, gibt es im Dach über dem zusätzlichen Hochbett auch noch ein Panoramaglasdach - so kann man gefühlt die Nacht unter dem Sternenhimmel verbringen. Da der VW California XXL ein Familienfreund ist, findet natürlich auch der Nachwuchs ausreichend Platz. So bietet das 1,72 Meter lange und 1,32 Meter breite Kinderbett im Alkoven mit seiner Kopffreiheit von 60 Zentimetern, die durch das Panoramadach um einiges größer wirkt, einen perfekten Unterschlupf für angehende Astronomen. Damit es flott vorwärts geht, verfügt der 6,24 Meter lange, 2,90 Meter hohe und 2,03 Meter breite California XXL über einen 177 PS starken Turbodieselmotor und Allradantrieb. Besonders pfiffig: Das Luftfederungsfahrwerk erspart am Standplatz ein umständliches waagerechtes Ausrichten mit Keilen und Co. Einfach die einzelnen Dämpfer der betreffenden Achse in der Höhe variieren, fertig. Wer die Heckklappe öffnet, der findet dahinter einen 1,60 Meter langen, 1,85 Meter breiten und 72 Zentimeter hohen Stauraum vor, der zudem auch von innen erreichbar ist. Der 37 Liter fassende Gastank befindet sich außen unter dem Auto. Über zwei Versorgungsklappen links und rechts in der Aufbauverlängerung wird der California XXL mit Strom, Frischwasser und Gas versorgt. Dafür, dass man an Bord selbst nicht mit Langeweile kämpfen muss, sorgen die leicht zu reinigende Küche und die bequeme Sitzecke. Zum anderen bietet ein Beamer, der im Oberschrank am Kopfende des Bettes integriert ist und sein Bild an die gegenüberliegende helle Wand wirft, platzsparend Unterhaltung. Nicht nur der Beamer lässt sich per Smartphone bedienen. So lassen sich mit der California XXL App diverse Fahrzeugfunktionen wie Licht, Musik oder auch das Dachfenster im Bad steuern. Ein Bad übrigens, dessen Fläche sich von 60 x 60 Zentimeter auf das Doppelte, also 1,20 Meter mal 0,60 Meter erweitern lässt. Alles in allem: ein gut durchdachtes und zukunftsorientiertes Wohnmobil mit großer Erfolgschance. Stand: 25.08.2017 Artikel bookmarken Text: Marcel Sommer Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Essen