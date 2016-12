Abt Audi RS6 1 of 12

Als ob ein Audi RS6 nicht schon sportlich genug wäre mit den 560 PS im Serienmodell. Für manchen offensichtlich nicht: Das zeigte zumindest schon das 605 PS starken RS6-Performance-Modell. Doch auch dessen Käufer, die bei Geleghenheit mit bis zu 305 km/h über die Autobahn donnern, schauen mittlerweile neidisch nach Kempten. Audi-Tuner Abt wollte den eigenen 120. Geburtstag standesgemäß feiern und dafür sollten normale Sondereditionen nicht ausreichen. Wenn schon - denn schon RS6. Denn der Nobellaster läuft bei den Allgäuern mit seinen Leistungssteigerungen besonders erfolgreich. Das Kronjuwel Abt RS6 1 of 12 ist nun hoch exklusiv und sein Name schlicht Programm - denn den grauen Donnervogel gibt es gerade zwölf Mal. Fünf Modelle verkaufte Abt schon direkt bei seiner Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon 2016. Die weiteren sieben Kunden ließen nicht lange auf sich warten - alle weg. Wer meint, dass ein normaler Audi RS6 keinerlei Vortriebswünsche offenlässt, dem dürften am griffigen Alcantara-Lenkrad des 1 of 12 erst recht die Worte fehlen. Wenn beim Vollgas-Zwischenspurt der Fahrer in den Sitz gepresst wird, dem Beifahrer die Gesichtszüge entgleisen und dabei noch allerhand Gepäck im Laderaum des Kombis steckt, dann spürt man eindrucksvoll, dass 735 PS und 920 Nm maximales Drehmoment in Regionen katapultieren, in denen sonst nur Supersportwagen unterwegs sind. Und selbst das ist noch künstlich gebremmst: Bei 320 km/h wird der vier Liter große V8-Doppelturbo abgeregelt - der Reifen wegen. Klar ist, dass der Viersitzer mit Allgäu-typischem Rucksack deutlich mehr auf dem Kasten hätte. 330, 340 oder 350 km/h scheinen machbar, wenn man dem Koloss einmal die Sporen gegeben hat.

Allein der Innenausbau mit edelstem Gestühl, Karbonornat und kompletter Belederung dauert schon knapp drei Wochen

Der Klang ist zumindest im Sportprogramm bullig, massiv, wenn nicht gar leicht pornös. Das Ploppen beim Herunterschalten ist schon wegen der Geräuschkulisse eine wahre Versuchung, der Zwischenspurt atemberaubend, denn der Kombi schiebt bei Dampfausbrüchen über alle vier Räder. Dabei gibt es wenige Gründe, der Achtstufen-Automatik von ZF manuell zur Seite zu stehen. Sie hat aufgrund der gewaltigen Kraftreserven keinerlei Mühe, den Allradler entspannt bis sportlich in jedem gewünschten Geläuf zu bewegen. Sein Gewicht kann der Abt RS6 1 of 12 zwar beim Beschleunigen gekonnt überspielen und die Karbonbremse gaukelt dem Piloten eine leichte Weight-Watchers-Kur vor. Doch wird es kurvig, dann spürt der Fahrer die mächtigen 2,1 Tonnen Leergewicht trotz der sich prächtig mit der Fahrbahn verzahnenden 22-Zöller mit 295er-Pneus nicht erst im Grenzbereich. Die exklusive Innenausstattung zeigt sich dabei aufwendig - aber abgesehen von den bekannten Abt-Signets und einem 1-of-12-Schriftzug erfreulich unspektakulär. Dabei dauert der Innenausbau mit edelstem Gestühl, Karbonornat und kompletter Belederung allein schon knapp drei Wochen. Da wundert es nicht, dass der Umbau vom gewöhnlichen Audi RS6 zum Abt RS6 1 of 12 inklusiv Innenraum, Radsatz, Fahrwerk, Motor und optischen Abt-Dreingaben letztlich 70.000 Euro kostet und den Gesamtpreis so an die 220.000-Euro-Grenze wuchtet. Schnell sein nutzt jetzt aber auch bei gut gefüllter Portokasse nichts mehr - das dreckige Dutzend ist bereits verkauft. Stand: 23.09.2016 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Kempten