Der Toyota Auris hat es seit seiner Markteinführung schwerer denn je. Auf anderen Märkten wie den USA oder Asien ist Toyotas Kompaktklassemodell Corolla eine ganz große Nummer. Doch der Auris kommt trotz unbestrittener Qualitäten bei uns nicht auf die Beine. Auf dem Genfer Salon unternehmen die umtriebigen Japaner den nächsten Versuch, den Auris als ernsthaften Konkurrenten von VW Golf, Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane oder Kia Ceed in Szene zu setzen. Das Design des mittlerweile 4,37 Meter langen Toyota Auris hat dabei deutlich gewonnen. Gesicht und Heck haben die gesichtslose Beliebigkeit vergangener Jahre verloren und nicht nur durch das farblich abgesetzte Kontrastdach und den selbstbewussten Kühlerschlund ist der Auris allemal ein Hingucker. Auch das Heck präsentiert sich mit der wuchtigen Schürze und der leicht nasalen Klappe alles andere als verwechselbar. Beim Antrieb verzichtet Toyota künftig auf Diesel und setzt - abgesehen von einem 1,2 Liter großen Vierzylinderturbobenziner mit 116 PS - alles auf das Thema Hybrid. Dabei werden zwei Hybridvarianten mit 1,8 und 2,0 Litern Hubraum angeboten, die 90 kW/122 PS bzw. 132 kW/180 PS leisten, auf eine zeitgemäße Turboaufladung jedoch ebenso verzichten wie auf eine Lademöglichkeit durch Plug-In-Technik. Nennenswerte Strecken lassen sich so trotz angedocktem Elektromotor rein elektrisch und somit lokal emissionsfrei nicht zurücklegen. Der neue Auris basiert auf der neuen globalen Toyota-Plattform (TNGA), die neben einer größeren Karosseriesteifigkeit unter anderem für einen niedrigen Schwerpunkt sorgt. Die Überhänge wurden im Vergleich zum Vorgänger reduziert, während der Radstand von 2,64 Meter für ein unverändert solides Platzangebot im Innern sorgt. Deutlich zugelegt hat der neue Auris bei Komfort- und Sicherheitsausstattung, den je nach Ausstattungspaket gibt es nicht nur LED-Scheinwerfer, Navigation und größere Individualisierungsmöglichkeiten, sondern auch ein Komplettangebot an Fahrerassistenzsystemen. Preislicht dürfte es für den neuen Toyota Auris bei rund 19.000 Euro losgehen. Stand: 07.03.2018 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Genf