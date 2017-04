SsangYong Rexton

Hyundai und Kia haben keine Chance gegen uns. Darin sind wir eine Macht!", erklärt ein Ssangyong -Sprecher voller Stolz. Bevor nun allerdings die ersten Autokorsos mit Südkoreanischer Flagge aus Fenster wehend, wild hupend durch Deutschland fahren: Die vorrangegangene Frage hatte rein gar nichts mit dem Thema Automobil zu tun. Sondern: "Wie macht sich denn ihr Fuß-Volleyball-Team in der Firmenliga?" In Bezug auf die produzierten Stückzahlen hat SsangYong aktuell dagegen so viel mit den großen Konkurrenten gemein, wie derzeit Darmstadt in der ersten Fußballbundesliga. Immerhin haben sich die Südkoreaner eine große 169.000 unter den Begriff Stückzahlen auf die Agenda 2017 geschrieben. 60.000 davon sollen auf den Export verfallen. Immerhin bedient die Marke mit den bis zu drei verschiedenen Logos 126 Länder. Und damit die Stückzahlen auch weiterhin Schritt für Schritt gen 250.000 steigen - dafür soll unter anderem die in diesem Jahr auf den Markt kommende vierte Generation des Rexton sorgen. Ausgelegtz dafür ist das Werk nahe Seoul zumindest. Mit 4,85 Metern überragt der Rexton seinen Vorgänger um satte zehn Zentimeter. Und er gibt allen Grund dazu, diese Hoffnung an ein stetiges Wachstum zu teilen. Mithilfe des neuen Chefdesigners Myung-Hack Lee wurde der Rexton weichgewaschen. Und das so richtig. Weiche Formen, die von vorn ein wenig an einen Hyundai Santa Fe erinnern und von hinten an gleich mehrere Konkurrenten zugleich, wirken gefällig. Von daher dürfte es der um 100 Kilogramm schwerer gewordene Südkoreaner zumindest beim Thema Design etwas leichter haben, potenzielle Kunden vom Kauf zu überzeugen.

Sowohl eine Heckantriebs- als auch eine Allradversion stehen zur Wahl

Die Frage ist natürlich: Will ein SsangYong-Kunde das überhaupt? Wurde ihm doch jahrzehntelang ein hohes Maß an unumstößlichem Selbstbewusstsein und bewusster Abgrenzung nachgesagt, da die Fahrzeuge bislang ja nicht gerade zu den optisch beliebtesten gehörten. Es wird sich zeigen. Ebenfalls zeigen wird sich, ob die treuen Kunden bereit sind, für ein Allerweltsauto mehr als zuvor auszugeben. Denn mit der gestiegenen Verarbeitungsqualität, die dem Rexton durchaus attestiert werden darf, sowie der schon auf den ersten Blick verbesserten Interieuranmutung müssen voraussichtlich mindestens 29.999 Euro über die Ladentheke geschoben werden. Zum verfeinerten Interieur gehören der 9,2 Zoll große Bildschirm in der Mittelkonsole, über den nun AppleCar-Play und Android-Auto genutzt werden können sowie ab der zweiten von drei Ausstattungsvarianten Ledersitze. Und davon gleich bis zu sieben Stück, denn der neue Rexton kommt als Fünf- und als Siebensitzer auf den Markt. Der 1,92 Meter breite und 1,80 Meter hohe Hoffnungsträger soll zum einen mit einem 184 PS und 420 Newtonmeter starken Dieselmotor mit einem manuellen Sechsgang- oder einem Siebengang-Automatikgetriebe auf den Markt kommen. Letzteres Getriebe kommt von Mercedes-Benz . Und zum anderen soll ein 228 PS und 350 Newtonmeter leistender Benziner angeboten werden. Sowohl eine Heckantriebs- als auch eine Allradversion stehen zur Wahl. Die Bodenfreiheit beträgt 21,5 Zentimeter und der Wendekreis misst elf Meter im Durchmesser. Zu den Sicherheitssystemen zählen ein Notbrems- und ein Fernlicht-Assistent, eine kameragestützte Verkehrszeichenerkennung sowie ein Kollisionswarner. Von einem adaptiven Geschwindigkeitsregeltempomaten können Rexton-Kunden weiterhin nur träumen. Wenn sie das denn überhaupt machen. Denn der auch in der vierten Generation nicht auf seinen Leiterrahmen verzichtende Südkoreaner ist und bleibt ein Arbeitstier - zugegebenermaßen nun in einem etwas schickeren Gewand. Stand: 03.04.2017 Artikel bookmarken Text: Marcel Sommer Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Seoul