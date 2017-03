Genfer Salon 2017

Traditionell beginnt die automobile Zeitrechnung in Europa mit der ersten großen Messe auf europäischem Boden. Und das ist der Genfer Autosalon. Vom 9. bis 19. März reihen sich in den Palexpo-Hallen automobile Schönheiten aneinander. In Zeiten, wo Elektroautos zwar in aller Munde sind, letzten Endes aber die leistungsstarken PS-Monster die Kunden locken, überrascht es nicht, dass dieser Trend sich auch in der Schweiz beobachten lässt. Entsprechend bunt gemischt sind denn auch die Exponate. Der 87. Automobil-Salon präsentiert rund 180 Aussteller, die sich eine Ausstellungsfläche von 106.000 m2 teilen. Sechs Hallen sind den Fahrzeugen gewidmet. In einer separaten, weiteren Halle sind die Zulieferer und nationalen Branchenvertreter zu finden. 900 Fahrzeuge sind zu bewundern, vom Superboliden, der über 1.000 PS auf die Räder bringt bis zum effizientesten Modell, das emissionsfrei unterwegs ist. Für das Publikum geöffnet ist der Genfer Automobilsalon vom 9. bis zum 19. März 2017, Montag bis Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 09.00 bis 19.00 Uhr. Die Eintrittspreise für den Besuch des Salons liegen für Erwachsene bei CHF 16,00, Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen CHF 9,00. Ab 16.00 Uhr gibt es 50 Prozent Rabatt auf allen Eintrittstickets vor Ort für einen Eintritt gleichen Tags. In unserem Special finden Sie wie gewohnt die wichtigstren Neuheiten und Informationen zum Genfer Salon. Stand: 07.03.2017 Artikel bookmarken Text: Jürgen Wolff Auf Artikel linken Fotos: Sommer Ort: Genf