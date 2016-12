koda Kodiaq 2.0 TDI

Kurz & bündig [+] Viel Platz, großer Laderaum, niedriger Geräuschpegel im Innenraum, ausgezeichnetes Fahrwerk, präzise Lenkung, sehr gutes Handling, sicheres Fahrverhalten, bequeme Sitze, komfortabler Einstieg, intuitive Bedienung, solide Verarbeitung, gute Variabilit [-] Nur zwei Jahre Garantie

Lange hat sich Škoda Zeit gelassen, um einen großen SUV in den Markt zu schicken, der mit Kia Sportage, Hyundai Tucson, Range Rover Evoque & Co. immer noch satte Zuwachsraten generiert. Aber beim Mutterkonzern Volkswagen brauchte man so seine Zeit, um auch den günstigeren Tochtermarken grünes Licht zu geben, gegen den hauseigenen VW Tiguan oder den Audi Q3 anzutreten. Auch Seat durfte das gerade vor ein paar Monaten mit dem Ateca - und nun also auch Škoda mit dem Kodiaq. Dabei zeigen die Tschechen mit dem Kompakt-SUV Yeti seit Jahren schon, dass sie SUV bestens können: Fast 17.500 Yeti wurden bundesweit von Januar bis Oktober 2016 neu zugelassen - mehr als zum Beispiel BMW vom X3 oder Jeep mit allen Baureihen insgesamt an die deutschen Kunden brachte. Dass die Erfolgsgeschichte auch mit dem Kodiaq weitergeht, darf getrost als sicher gelten: Der Braunbär aus Tschechien, dessen lebendes Vorbild neben dem Eisbären und dem Kamtschatkabären als das größte an Land lebende Raubtier der Erde gilt, wird sich seinen Anteil am SUV-Segment erkämpfen. Schon allein, weil er ein herausragend gutes Auto geworden ist. Es ist schon fast peinlich, wenn man beim Škoda Kodiaq auf die Suche nach Minuspunkten geht - und gerade mal darin fündig wird, dass die Türverkleidungen arg hohl klingen, wenn man daran klopft. Es gibt an diesem Auto einfach so gut wie nichts zu meckern. Gut, das Außendesign ist jetzt nicht unbedingt der absolute Eyecatcher - aber so klar und ehrlich, wie es bei einem SUV sein sollte und immerhin mit einem C w -Wert von 0,33. Auch innen findet man wenig Spektakuläres: Aber einen intuitiv bedienbaren, großen Bildschirm in der Mitte des Cockpits, gewohnte Rundinstrumente mit einem digitalen Anzeigedisplay dazwischen, eine überschaubare und geordnete Zahl an Knöpfen und Schaltern, große, bequeme und passgenaue Sitze, ebenso in der zweiten Reihe, deren Abstand zu den Vordersitzen man ändern kann. Bei Bedarf ist eine dritte Sitzreihe bestellbar, die auch Erwachsenen zumindest für ein paar Dutzend Kilometer ausreichend Platz bietet.

Lenkkorrekturen sind so selten nötig, dass es fast schon irritiert

Der Laderaum ist geradezu üppig: Selbst mit drei Sitzreihen sind es noch 270 Liter, als Fünfsitzer 720 Liter und bei umgeklappter Rücksitzlehne kommt man auf bis zu 2.065 Liter. Als Zugfahrzeug bewegt der Kodiaq bis zu 2,5 Tonnen. Mit seinen Abmessungen von 4.697 mm in der Länge, 1.882 mm in der Breite und 1.676 mm Höhe inklusive Dachreling kratzt der Kodiaq zwar am oberen Ende des Kompaktsegments, ist aber nur unwesentlich länger als der vom Golf abgeleitete Octacia Combi. Er wirkt jedoch deutlich größer und massiger. Um so erstaunlicher, mit welcher Präzision und Leichtigkeit er sich selbst durch enge mallorquinischen Dorfstraßen zirkeln lässt, vorbei an geparkten Autos mit eingeklappten Rückspiegeln. Überhaupt, das Fahrverhalten. Lenkung und Fahrwerk gehören sicher zu den Highlights des Kodiaq. Die Lenkung arbeitet sehr präzise und der SUV hält unbeirrbar seine Spur - egal, ob es um die Kurve oder geradeaus geht. Lenkkorrekturen sind so selten nötig, dass es fast schon irritiert. Die Abstimmung der Federung lässt sich mit dem optionalen "Driving Mode Select" über mehrere Stufen zwischen sportlich und komfortabel einstellen. Škoda Kodiaq | Video: aaid, Škoda Das Video größer ansehen Und komfortabel ist in diesem Fall auch komfortabel. Das Fahrwerk mit seiner variablen Dämpferregelung bügelt jede Fahrbahnunebenheit so gekonnt weg, dass es einer E-Klasse Ehre machen würde. Ganz davon abgesehen kann der optionale Fahrmodus-Schalter in Zusammenarbeit mit dem 7-Gang-DSG noch deutlich mehr. Wer sportlich wählt, der muss sich ein agileres Handling nicht einfach nur vorstellen: Die Lenkung wird spürbar direkter, die Gasannahme deutlich schneller, die Gänge drehen beim Beschleunigen bis zum Anschlag und auch die Federung versteift sich binnen eines Sekundenbruchteils.

Die Preisspanne für den tschechischen Braunbären ist weit angelegt

Fünf Motoren - zwei Diesel und drei Benziner - bietet Škoda zum Modellstart im Frühjahr 2017. Den Zwei-Liter-TDI gibt es mit 110 kW/150 PS oder mit 140 kW/190 PS. Beide ziehen kraftvoll durch, schon mit dem kleinen Leistungspaket ist der Kodiaq völlig ausreichend motorisiert. Die Palette der TSI-Benziner reicht vom 1,4-Liter-TSI mit 92 kW/125 PS bzw. 110 kW/150 PS bis zum 2,0-Liter-TSI mit 132 kW/180 PS. Auch da gibt bereits der 150-PS-Motor ein sehr gutes Bild ab. Alle Motoren sind selbst bei flottem Beschleunigen sehr leise, Wind- und Abrollgeräusche ebenso kaum zu vernehmen. Der Benziner hängt etwas besser am Gas als die Diesel - aber bis zum Verkaufsstart wollen die Škoda-Ingenieure noch weiter an der Abstimmung zwischen Motor und Getriebe arbeiten. Was den Verbrauch angeht, so gibt Škoda für den bis zu 210 km/h schnellen und allradangetriebenen 190-PS-Diesel 5,7 Liter im offiziellen Durchschnitt an - real waren es bei normaler Fahrweise eher 8,0 Liter. Ähnlich der 150-PS-Benziner: Statt der angegebenen 6,8 Liter waren es knappe zwölf Liter auf 100 Kilometer. An Assistenzsystemen hat Škoda dem Kodiaq gleich ein ganzes Bündel mitgegeben - vieles optional, einiges aber auch ab Werk. Der Wagen ist durchgehend online. Ein System liefert dabei Informationen und Navigation in Echtzeit, mit Care Connect hat man über das Smartphone aus der Ferne Zugriff auf das Fahrzeug, schickt vor einem Wartungstermin die notwendigen Daten an die Werkstatt oder es hilft in einem Notfall. Zu den Fahrassistenzsystemen gehört neu der Rangierassistent für den Anhänger und eine Kamera die das Umfeld abbildet. Dazu kommen City-Notbremsfunktion, Fußgängerschutz und ein Dutzend weiterer Systeme. Die Preisspanne für den tschechischen Braunbären ist weit angelegt. Der Benziner mit 125 PS, 6-Gang-Handschaltung und Frontantrieb ist ab 25.490 Euro zu haben. Die teuerste Version als 190-PS-Diesel mit DSG und Allradantrieb kostet in der Style-Ausstattung ab 39.440 Euro. Und es dürfte anhand der Aufpreisliste ein Leichtes sein, den Preis weit über die 40.000-Euro-Grenze zu treiben. "Spät, aber wohl nicht zu spät: Mit dem Kodiaq bringt Škoda ein SUV mit üppig viel Platz und einem grandios bequemen Fahrwerk in den Boom-Markt."

Jürgen Wolff Stand: 16.12.2016 Text: Jürgen Wolff Fotos: Hersteller Ort: Palma de Mallorca