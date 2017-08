Classic Days Schloss Dyck 2017

Schon zum zwölften Mal weicht die gewohnte Stille rund um und im Schloss Dyck bei Mönchengladbach dem Brodeln, Rotzen und Krachen der Motoren. Ob einer, zwölf, 16 oder gar kein Zylinder - den stählernen Stars der Classic Days nimmt das an diesen Tagen niemand übel. Das schönste Auto-Festival Deutschlands zieht trotz arg durchwachsenem Wetter Gäste aus der ganzen Welt an. Allein die Zahl unterschiedlichster Autokennzeichen auf den überfüllten Parkplätzen lässt ahnen, welchen Stellenwert das Festival in der kleinen Stadt Jüchen mittlerweile hat.

Doch nicht nur die Anzahl der Besucher, sondern auch die der vielen fleißigen und stellenweise noch ehrenamtlich tätigen Helfer steigt von Jahr zu Jahr. Da macht es beinahe nichts, dass in diesem Jahr das Wetter nicht gerade die Vorfreude steigerte. Dem eingefleischten Petrolhead reichen schon ein paar schöne Stunden Sonnenschein, um einen ersten Eindruck von all dem zu erhaschen, was da ganz offen und zum Anfassen nah Stoßstange an Stoßstange zu sehen ist.

Auf dem Stand der Autostadt sind dies zum Beispiel ein schwarzer Volkswagen Export Käfer aus dem Jahr 1951 und ein grüner VW Irland Käfer von 1950 sowie einer der letzten in Brasilien produzierten luftgekühlten Bullis.

Auf der zweiten Ausstellungfläche steht ein Mann im Fokus, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert: Walter Röhrl. Der Vorgeschmack auf die ZeitHaus-Ausstellung "Walter Röhrl - ein Leben für den Motorsport", die ab Ende August in der Autostadt zu sehen ist, umfasst einen Ford Capri RS, Opel Ascona, Porsche 911, Lancia Rally 037 und einen Audi quattro. Dass Walter Röhrl selbst Platz hinter dem Volant eines seiner Erfolgsautos nimmt und an der Seite seines ewigen Beifahrers Christian Geistdörfer ein paar Runden auf der Rennstrecke der Classic Days dreht, ist Ehrensache. Und so zeigt der noch immer topfitte zweifache Rallye-Weltmeister und vierfacher Monte-Carlo-Sieger, dass ihm auch heute noch so leicht niemand etwas vormachen kann.



So wechselhaft wie das Wetter an diesem Wochenende ist, trauen sich nur wenige Cabriofahrer, ihr Verdeck ganz unten zu lassen



Neben dem Rallye-Multitalent sind aber noch weitere fahrende Legenden in Jüchen auf Achse. So stehen der aktuelle Formel 1-Safety Car-Pilot Bernd Mayländer, Karl Wendlinger, Jochen Mass, Ellen Lohr, Frank Biela, Klaus Ludwig und Roland Asch für Autogramme und Interviews parat. Ein ganz besonderes Pärchen ist jedoch mit den Classic Days auf Schloss Dyck bereits von Stunde null an verbunden und zugleich das wohl bekannteste Camper-Paar der Welt: Annemarie und Karl-Heinz Paumen. Die bereits zum zwölften Mal für rund eine Woche im Schlosspark campenden 85-Jährigen sind mal wieder mit einem ihrer zahlreichen Gespanne angerollt. In diesem Jahr sitzen sie allerdings wetterbedingt bevorzugt unter dem Vorzelt ihres Westfalia Camping 310-4. Über ein eigenes Vorzelt würden sich aber auch noch ganz andere Teilnehmer der Classic Days freuen. Denn so wechselhaft wie das Wetter an diesem Wochenende ist, trauen sich nur wenige Cabriofahrer, ihr Verdeck ganz unten zu lassen.

Völlig unbeeindruckt, da auch ein wenig alternativlos, fegen die offenen, einsitzigen Rennwagen über die Rennstrecke, hinter deren Begrenzung zahllose Helfer und anfeuernde Zuschauer stehen und sich über ein Hupen, Motoraufheulen oder auch ein einfaches Winken freuen. Für nichts davon hat die zwei Mann starke Besatzung des "Beast of Turin" Zeit. Der 106 Jahre alte Fiat S76 holt 290 PS aus 28 Litern Hubraum, die unter einem gewaltigen Lärm und ettlichen, von züngelnden Flammen begleiteten Fehlzündung aus gerade mal vier Zylindern herausgekitzelt werden. Vor 104 Jahren erreichte der rote Italiener 211 km/h Spitze.