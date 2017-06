Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

Exakt 500 Fahrzeuge legen die Zuffenhausener von dieser Sonderserie des klassischen Porsche 911 auf. Ungewöhnlich ist die exklusive Lackierung in Goldgelbmetallic. Karosserieteile wie Fronthaube, Dach und Seitenschweller sind aus Karbon gefertigt, während zwei Sichtkarbon-Streifen das Dach und die Fronthaube überziehen. Wer sich für die güldene Lackierung nicht erwärmen kann, der kann bei Porsche persönlich im Farbtopf rühren und eine andere Exterieurlackierung auswählen. Ebenso ungewöhnlich wie das Außendesign präsentiert sich das Innere des Nobel-Elfers. Die perforierten Ledersitze sind mit einer Schicht in Goldgelb unterlegt, was einen besonderen Sichteffekt garantiert. Nähte sowie gestickter Turbo S-Schriftzug auf den Kopfstützen setzen sich ebenfalls in Goldgelb ab und selbst in die Zierleisten sind goldfarbene Metallfäden eingearbeitet. Auf der Beifahrerseite gibt es eine eingefasste Plakette mit der Limitierungsnummer des eigenen Modells. Dazu passend gibt es einen farblich abgestimmten Chronographen für das Handgelenk. Die Technik des teuersten Elfers ist bekannt. Der 3,8-Liter-Sechszylinder-Biturbo-Boxermotor leistet in dem Exklusivmodell inklusiv Powerkit 607 PS und ein maximales Drehmoment von 750 Newtonmetern, das zwischen 2.250 und 4.000 U/min anliegt. Damit sprintet die 911 Turbo S Exclusive Series in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h bevor er nach 9,6 Sekunden die 200 km/h-Marke durchbricht. Seine Höchstgeschwindigkeit: 330 km/h. Der Normverbrauch liegt bei 9,1 Liter/100 km. Ab Werk rollt die 911 Turbo S Exclusive Series auf schwarz lackierten 20 Zoll-Rädern mit Zentralverschluss, deren Designlinien in Goldgelbmetallic mit einer neuen Lasertechnologie aufwendig bearbeitet sind. Die Bremssättel für die Keramik-Bremsanlage PCCB sind schwarz lackiert und mit einem Porsche Schriftzug in Goldgelbmetallic versehen. Serienmäßig gibt es für den 911 Turbo S Exclusive Series unter anderem Active Suspension Management, Sport Chrono-Paket, Hinterachslenkung und Wankausgleich durch Dynamic Chassis Control. So viel Exklusivität hat ihren Preis. Der Porsche 911 Turbo S Exclusive Series startet bei 259.992 Euro. Die frei konfigurierbare Armbanduhr dazu kostet mindestens 9.950 Euro. Und wer will, der nimmt gleich noch für 5.500 Euro das Gepäckset beim Porsche-Händler mit. Stand: 10.06.2017 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Stuttgart